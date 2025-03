In 2 Tagen startet der teuerste Netflix-Film aller Zeiten: Er entfesselt einen Sci-Fi-Krieg gegen riesige Roboter

Das ultrateure Sci-Fi-Epos The Electric State kommt in Kürze zu Netflix. Millie Bobby Brown, Chris Pratt und viele weitere Stars kämpfen dort in einem Konflikt zwischen Robotern und Menschen.

Einen Krieg anzuzetteln, kostet Netflix 320 Millionen. So lauten zumindest die Berichte für das unfassbar teure Sci-Fi-Epos The Electric State, in dem Stars wie Millie Bobby Brown und Chris Pratt zwischen die Fronten von Robotern und Menschen geraten. Am 14. März 2025 erscheint er im Stream.

Netflix' Sci-Fi-Epos The Electric State basiert auf einer bildgewaltigen Vorlage

The Electric State spielt in einer retrofuturistischen Version der 1990er, in denen sich die Dienstroboter der Menschheit erhoben und einen verlustreichen Krieg gegen ihre Herren verloren haben. Künftig leben sie eingepfercht in einem wüstenähnlichen Ghetto.

Die junge Michelle (Brown) hat während des kriegerischen Aufstands ihre Familie verloren und lebt als jugendliche Vollwaise in der nachlässigen Obhut des Staates. Eines Abends begegnet ihr ein flüchtiger Roboter (Alan Tudyk). Wie sich herausstellt, wird er vom Geist ihres eigentlich verstorbenen Bruders Christopher (Woody Norman) beseelt. Der bittet sie, seinen Körper zu finden, der irgendwo im gigantischen Roboter-Ghetto verborgen ist.



Schaut euch hier den Trailer zu The Electric State an:

The Electric State - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Um in die von riesigen Mauern umgebene Zone zu gelangen, spürt sie den Ex-Soldaten und Händler Keats (Pratt) auf, der mit Roboter-Freund Herm (Originalstimme: Anthony Mackie) Gebrauchsgegenstände aus der Maschinenzone schmuggelt.

Dem Vierergespann sind schnell der Tech-Milliardär Skate (Stanley Tucci) und sein Vollstrecker Bradbury (Giancarlo Esposito) auf den Fersen, die ganz eigene Ziele mit Christopher verfolgen. Schnell droht erneut ein Sci-Fi-Krieg zwischen Menschen und Robotern auszubrechen.

Die Comic-Verfilmung wurde von dem Avengers-Team gestemmt

The Electric State basiert auf der bildgewaltigen Graphic Novel des schwedischen Autors Simon Stålenhag, die sie in lockerer Form adaptiert. Wer auf die Vorlage gespannt ist, kann sie auf Amazon bestellen. *

Die Electric State-Umsetzung für Netflix ist bereits seit 2017 im Gespräch. Regie führten Joe und Anthony Russo, die spätestens seit Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame als Garanten für internationalen Blockbuster-Erfolg gelten. Neben den oben genannten Stars sind in der Originalversion unter anderem Woody Harrelson (True Detective) und Colman Domingo (Sing Sing) als Synchronsprecher zu hören.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.