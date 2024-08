Millie Bobby Brown verfilmt eigenes Buch für Netflix: Es ist ein Kriegsfilm und wurde von einer wahren Geschichte inspiriert

Nach Stranger Things, Enola Holmes und Damsel bleibt Millie Bobby Brown Netflix treu. Erfahrt hier, warum ihr Projekt Nineteen Steps eine ganz persönliche Bedeutung für sie hat.

Vor knapp einem Jahr hat Millie Bobby Brown ihren ersten Roman veröffentlicht und bald soll ein Film daraus werden. Nineteen Steps heißt die Geschichte, die der Stranger Things-Star für Netflix adaptieren wird. Ihre Beteiligung könnte aber noch weiter gehen.



Millie Bobby Browns Familiengeschichte inspirierte Nineteen Steps

Grundlage für den Roman waren Geschichten aus Millie Bobby Browns Familie, speziell die ihrer Großmutter Ruth, die Bombardierungen der deutschen Luftwaffe im London des Zweiten Weltkriegs erlebt hat.

Die Story von Nineteen Steps liest sich wie folgt:

Wir schreiben das Jahr 1942, und in London heulen weiterhin die Luftschutzsirenen. Die achtzehnjährige Nellie Morris kann sich jeden Tag glücklich schätzen, dass sie unversehrt aus den unterirdischen Bunkern herauskommt und ihre geliebte Familie sie noch immer umgibt. Nach einer zufälligen Begegnung mit Ray, einem amerikanischen Flieger, der in der Nähe stationiert ist, lässt sich Nellie von der Idee einer größeren Welt verzaubern.

Millie Bobby Brown wird den Roman für Netflix als Spielfilm adaptieren, wie Deadline exklusiv meldet. Dabei könnte sie auch eine der Hauptrollen übernehmen. Anthony McCarten (Die Entdeckung der Unendlichkeit) verfasst das Drehbuch. Ein Regisseur steht noch nicht fest.

Grundlage waren Recherchen über die Familie des Netflix-Stars

Brown hat den Roman mithilfe der Autorin Kathleen McGurl verfasst, die den Prozess so beschrieb :

Ich bekam eine Menge Recherchen, die Millie und ihre Familie bereits zusammengetragen hatten, und viele Ideen zugeschickt, und wir hatten ein paar Zoom-Anrufe. Dann machte ich mich an die Arbeit und schrieb den ersten Entwurf, während Millie mir weitere Ideen per WhatsApp schickte. Seitdem hat das Buch mehrere Entwürfe durchlaufen, während wir die Geschichte verfeinert haben.

Mit dem Kriegsfilm bleibt Millie Bobby Brown Netflix erhalten

Neben Abstechern zum MonsterVerse (Godzilla 2: King of the Monsters) arbeitet Millie Bobby Brown vor allem für Netflix. Mit Stranger Things wurde sie berühmt, darüber hinaus drehte sie für den Streamer zwei Enola Holmes-Filme und war zuletzt in Damsel zu sehen. Der Fantasy-Film steht zurzeit auf Platz 7 der meistgesehenen Netflix-Filme.

Für den Streamer könnte Nineteen Steps außerdem eine ähnliche Zielgruppe ansprechen wie die Miniserie All the Light We Cannot See mit Mark Ruffalo, die ebenfalls während des Zweiten Weltkriegs spielt.

Nineteen Steps hat noch keinen Starttermin.