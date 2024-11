Mindestens 60 Millionen sahen zu: Der neue Platz 1 bei Netflix hat sogar die beste Fantasy-Serie des Streaming-Dienstes verdrängt

Der Live-Boxkampf Jake Paul vs. Mike Tyson wurde laut Netflix von rund 60 Millionen Leuten verfolgt und verdrängte sogar die Fantasy-Serie Arcane aus den Streaming-Charts. Viele bekamen aber nur den Hintern des Boxers zu sehen.

Wer sich neulich schon stirnrunzelnd fragte, was der bizarre Boxkampf zwischen TV-Hampelmann Stefan Raab und Profisportlerin Regina Halmich sollte, wird vermutlich ebenso wenig Verständnis für den neuen Platz 1 in den Netflix-Serien-Charts haben. Diesen belegt nämlich der livegestreamte Boxkampf Jake Paul vs. Mike Tyson.

Das unausgewogene Duell zwischen dem 27-jährigen Influencer/Boxer Jake Paul und dem 58-jährigen Mike Tyson ging vergangenes Wochenende über die Bühne und setzte sich unter anderem gegen die Sci-Fi-Fantasy von Arcane durch. Als "Serie" gilt die Sport-Übertragung aber nur, weil es vorher schon eine dreiteilige Countdown-Doku zum Event sowie einen weiteren Boxkampf gab.

Jake Paul vs. Mike Tyson auf Netflix: 60 Millionen Zuschauende und ein K.O. des Streams

Während es im Vorfeld einige Zweifel bezüglich der Authentizität des Boxkampfes gegeben hatte, war das Interesse doch groß. So sollen laut Netflix über 60 Millionen Zuschauer:innen dem Boxkampf zwischen Paul und Tyson beigewohnt haben. Zumindest haben sie es versucht, denn in den sozialen Medien lässt sich jede Menge Unmut über die versagende Technik beim Livestream lesen. So sollen viele nur noch ein Standbild von Mike Tysons Hintern zu sehen bekommen, während ihre App zu buffern versuchte.

Doch selbst jene, die eine Live-Übertragung bekamen, oder sich den Kampf hinterher angesehen haben, scheinen nicht besonders begeistert zu sein. Denn natürlich gewann der fitte junge Mann gegen das Sport-Urgestein, das seit etwa 20 Jahren keinen professionellen Kampf mehr gesehen hatte.

Das Sportmagazin Ran schrieb dazu sehr kritisch im Kommentar zum Event : "Auch ganz ohne die technischen Probleme und die Unausgeglichenheit stand dieser Kampf bereits im Vorfeld sinnbildlich für den Niedergang des Boxsports."

Am selben Wochenende wurde auf Netflix der Kampf Katie Taylor vs. Amanda Serrano ausgetragen, bei dem es am Ende eine Kopfnuss-Kontroverse zu verzeichnen gab. Steht Kampfsport bei Netflix einfach unter keinem guten Stern?

Boxen, Fantasy und Karate: Das ist die aktuelle Netflix-Top-10 der Serien

Der Käfig ist eine neue französische MMA-Dramaserie, die sich letzte Woche noch auf Platz 2 der Serien-Charts befand, bei Cobra Kai handelt es sich um die Serien-Fortsetzung von Karate Kid, die sich in der Finalstaffel befindet.