Richtig heftiger FSK 18-Thriller erobert Netflix-Charts: Er war so kontrovers, dass er fast nicht ins Kino durfte

In den Netflix-Charts stürmt gerade ein Horror-Thriller auf die Spitze zu, in dem auf Menschen die Jagd eröffnet wird. Der knallharte Film wurde damals fast gar nicht veröffentlicht.

Ab und zu gibt es immer noch Filme, die durch ihre politische Sprengkraft große gesellschaftliche Diskussionen auslösen. Dazu zählt auch der satirische Horror-Thriller The Hunt. Die Blumhouse-Produktion sollte schon 2019 ins Kino kommen, doch dann wurde der Release von realen Ereignissen überschattet. In den Netflix-Charts steht der Streifen, in dem eine liberale Elite auf Menschenjagd geht, gerade auf Platz 2 der Film-Top-10.

Heftige Menschenjagd bei Netflix: Darum geht es in The Hunt

Zu Beginn des Films von Regisseur Craig Zobel erwachen zwölf Menschen in einem Wald. Hier finden sie verschiedene Waffen, während plötzlich auf sie geschossen wird. Schnell wird die Gruppe dezimiert und Crystal (Betty Gilpin) rückt als widerstandsfähige Gejagte in den Mittelpunkt.

The Hunt-Release stand wegen realen Tragödien auf der Kippe

Der Horror-Thriller löste allein durch seine überspitzte Darstellung des Konflikts zwischen Republikanern und Demokraten in den USA Diskussionen aus. Als der Film 2019 ins Kino kommen sollte, ereigneten sich jedoch laut Screen Rant um den Release herum Amokläufe in El Paso und Dayton.

Daraufhin wurde überlegt, den durch Waffengewalt geprägten Film gar nicht erst ins Kino zu bringen. Schließlich wurde der US-Start für den 13. März 2020 festgelegt. Wegen der gerade aufgekommenen Corona-Pandemie war The Hunt auch schon ab dem 20. März 2020 als VoD-Titel verfügbar. Hierzulande erschien er am 14. Mai 2020.

Im Netflix-Abo könnt ihr zurzeit die ungeschnittene FSK 18-Version von The Hunt streamen.

