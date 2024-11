Richtig guter Horrorfilm kämpft sich in Netflix-Charts nach oben: Atemloser Ritt durch Schocks und Lachtränen

Auf Platz 3 der Filmcharts auf Netflix steht momentan eine endlos unterhaltsame Horror-Komödie, die in 90 Minuten nie langweilig wird. Die Story dreht sich um einen mörderischen Abend.

Der Horror-Monat mag vorbei sein, aber 90 Minuten Grusel oder Grauen kann ein Genre-Fan jederzeit unterbringen. Das mag der Grund sein, warum derzeit Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot die Netflix-Filmcharts erklimmt: Die fesselnde Schocker-Komödie nimmt gegenwärtig Platz 3 ein.

Schaut euch hier den Trailer zu Ready Or Not an:

Ready or Not - Trailer (Deutsch) HD

Horror-Spaß wird zum Netflix-Hit: Darum geht's in Ready Or Not

Als Grace (Samara Weaving) endlich die Ehe mit ihrem geliebten Alex (Mark O'Brien) eingehen kann, ist sie überglücklich. Auf einem gewaltigen Anwesen lernt sie dann endlich auch seine Familie kennen. Doch deren leichte Verschrobenheit wandelt sich bald in offene Mordgelüste: Als Teil einer blutigen Tradition beginnt ein Spiel auf Leben und Tod. Und Grace muss um ihr Leben kämpfen.

So sehen die Netflix-Filmcharts aus:

Über seine anderthalb Stunden Laufzeit bietet Ready Or Not nicht nur einige blutige Szenen, sondern auch genügend Gelegenheit für ausgiebige Lacher. Es hilft, dass hier ein Haufen zynischer Unmenschen aufeinandertrifft: Deren psychologischen oder körperlichen Sticheleien folgt man gern, denn selbst mit ihrem Ableben gibt es kaum etwas zu verlieren.

Dass Ready Or Not bis zur letzten Sekunde unterhält, ist nicht zuletzt seinen vielen Stars zu verdanken. Neben Weaving sind unter anderem Adam Brody (The Kid Detective), Henry Czerny (Mission: Impossible) und Andie MacDowell (Und täglich grüßt das Murmeltier) vor der Kamera zu sehen. Regie führten Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett (Scream von 2022).