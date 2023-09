Mini-Beamer für unter (!) 100 Euro: Großartiges Amazon-Schnäppchen verwandelt euer Wohnzimmer in ein Kino

Für unter 100 Euro könnt ihr euch ein 250 Zoll großes Bild in euer Wohnzimmer zaubern. Der Mini-Beamer Jimveo C11 macht's möglich. Ihr könnt ihn sogar spielend leicht zu euren Freund:innen mitnehmen, denn er wiegt gerade mal so viel wie eine Packung Mehl.

Zu echtem Kinofeeling gehört einfach ein großes Bild. Selbst TVs um die 85 Zoll können bei der Bildgröße nicht mit Beamern mithalten und kosten ein "kleines" Vermögen. Besonders preiswert und praktisch sind Mini-Beamer, die nicht nur günstig zu haben sind, sondern auch einfach zu transportieren. So steht einem Filmabend im Garten oder bei euren Freund:innen nichts im Weg.

Den Jimveo C11 Mini-Beamer bekommt ihr für kurze Zeit für nur 89,99 Euro. Günstiger geht fast nicht.

Jimveo C11 Mini-Beamer bei Amazon Deal Zum Deal

Um auf den Wahnsinnspreis zu kommen, aktiviert den 30 Euro-Coupon auf der Produktseite. Das Angebot gilt noch bis zum 3. September.

So viel Kino bekommt ihr für unter 100 Euro

720p Auflösung (1280x720) und 1080p-Unterstützung

Projektionsgröße 36 bis 250 Zoll bei einem Abstand von 0,8 bis 5 m

8500 Lumen Helligkeit

Kontrastverhältnis 9500:1

WiFi

Anschlüsse: HDMI, USB, AV uund eine 3,5 mm Audioschnittstelle

So klein ist der Beamer: Mit 6 cm x 12.5 cm x 7 cm und 600 g ist der Jimveo C11 super-portabel. Damit passt das Gerät in fast jeden Rucksack und ihr könnt es immer dabei haben.Auch die technischen Daten sind erstaunlich solide, in Anbetracht des Preises sogar richtig stark:

Die Lebensdauer der Lampe wird mit 3700 Tagen bei einer Nutzung von 4h am Tag angegeben. Ihr könnt also lange Spaß mit dem Beamer haben. Äußerst praktisch ist auch die Spiegelung von Inhalten von eurem Smartphone, damit seid ihr noch mobiler unterwegs. Um die volle Flexibilität zu erhalten, könnt ihr einen Streaming-Stick, wie den Fire TV Stick von Amazon* anschließen.

Wie kommt der Mini-Beamer bei den Kund*innen an?

Wenn es ein Full HD 1080p-Beamer sein soll

Da es sich um eine neue Version des Beamers handelt, gibt es noch nicht viele Bewertungen. Allerdings sind die Rezensionen, die es bereits sind, zu 100% positiv. Der Jimveo C11 Mini-Beamer* steht bei 5 von 5 Sternen bei knapp über 60 Bewertungen. Die Kund:innen zeigen sich durchweg beeindruckt von der Bildqualität und Kompaktheit des kleinen Gerätes. Eins der Resümees: "Alles in allem ist dieser Mini-Beamer sehr gut. Sein kompaktes und tragbares Design, die hervorragende Bildqualität und die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten machen ihn zu einer ausgezeichneten Wahl."

Wenn ihr eine native 1080p-Auflösung, eine üppige Ausstattung und 4K-Unterstützung wollt, dann lohnt sich ein Blick auf den smarten Yaber K2s. Da bekommt ihr viel Technik zu einem sehr günstigen Preis.

Yaber K2s Deal Zum Deal

Der Beamer von Yaber bietet einige technische Highlights. Ihr bekommt eingebaute JBL-Boxen mit virtuellem Surround-Sound, über 7.000 Apps mit den wichtigsten Streaming-Diensten und einen praktischen Autofokus zum Scharfstellen des Bildes. Mit 800 Ansi Lumen ist er auch noch ordentlich hell. Und das beste: Derzeit zahlt ihr deutlich unter 500 Euro für den Smart-Beamer.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.