Mini-Beamer mit riesigem 6-Meter-Bild für 109 Euro: So günstig sorgt ihr für Kinoatmosphäre zu Hause oder bei Freunden [Anzeige]

Für echte Kinoatmosphäre zu Hause braucht es einfach einen Beamer, denn kein Fernseher kann mit der Größe einer Leinwand mithalten. Bei Amazon bekommt ihr gerade einen kleinen, leichten und kompakten Mini-Beamer für nur 109 Euro. So viel Kino fürs Geld geb's selten.

Die Black Friday Woche hat begonnen und die Shops überbieten sich Schnäppchen. Amazon hat dabei gerade einen besonderen Leckerbissen für preisbewusste Heimkino-Fans. Der Toptro TR25 Mini-Beamer kostet gerade nur schlappe 109 Euro, dabei steckt einiges an Technik in dem mobilen Projektor.

Kleines Kinowunder mit elektrischem Autofokus

Im Gegensatz zu vergleichbaren Mini-Beamern verfügt der Toptro TR25 über einen motorisierten Autofokus, der das Bild auf Knopfdruck scharfstellt. Das Bildsignal besteht aus einer nativen Full HD-Auflösung (1920 x 1280) und liefert einen Kontrastwert von 12.000:1. Bis auf maximal 240 Zoll könnt ihr das Bild projizieren, was ca. 6 Meter Bilddiagonale sind.

Die Ausstattung kann sehen lassen. WiFi und Bluetooth 5.2 sind an Bord. Damit könnt ihr ganz einfach eine entsprechende Soundbar oder einen Bluetooth-Lautsprecher anschließen. Über die WLAN-Verbindung könnt ihr euer Handy spiegeln und so Videos direkt auf den Beamer übertragen. Ansonsten könnt ihr eure Abspielgeräte wie Spielkonsole, Laptop oder Blu-ray-Player einfach per HDMI anschließen und so eure Filme und Serien genießen. Oder ihr schließt euren Amazon Fire TV Stick an und verwandelt den Beamer innerhalb von Sekunden zum Smart-TV.



Amazon Kund:innen zeigen sich positiv überrascht von der Qualität des Beamers und loben vor allem die Bildqualität und Helligkeit. Letztere ist mit den angegeben 9500 Lumen okay für dunkle Räumen, bei helllichtem Tag werdet ihr das Bild aber nicht ganz so gut erkennen können. Auch die einfache Einrichtung kam gut bei den Käufer:innen an.



Mit einer handlichen Größe von 16 x 12,5 x 12 cm passt der Toptro TR25 zwar nicht ganz in eine Hosentasche, lässt sich aber superleicht zu eurer Familie und euren Freund:innen mitnehmen. Euch sollte allerdings klar sein, dass ihr hier keine 4K-Qualität bekommt, für die müsst ihr allerdings auch rund zehnmal so tief in die Tasche greifen.

