"Mir ging es elend": Emma Watson versaute fast eine Harry Potter-Szene, obwohl sie extrem wichtig für den Film war

In Harry Potter und der Feuerkelch ist der Abschlussball in Hogwarts ein großes Thema. Für Emma Watson wurde der Dreh jedoch zu einer echten Tortur.

In Harry Potter und der Feuerkelch bricht für Harry, Ron und Hermine das vierte Schuljahr in Hogwarts an. Neben dem Trimagischen Turnier warten auch persönliche Meilensteine, die mit ersten Schwärmereien, Eifersüchteleien und Rivalitäten einhergehen.

Das Ganze gipfelt in dem Weihnachtsball, bei dem sich die Schülerschaft das erste Mal voreinander in Schale wirft. Besonders für Emma Watson war der Dreh dieser Szene jedoch alles andere als angenehm.

Emma Watson stand beim Harry Potter 4-Dreh unter enormen Druck

Wie die Hermine-Darstellerin in der Dokumentation Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter erklärte, bereitete es ihr besonders Probleme, in ihrem pinken Ballkleid die Treppe zum Ballsaal hinabzusteigen ‒ was sogar mit einem unglücklichen Sturz endete:

[Regisseur] Mike Newell hat mir Anweisungen gegeben, wie ich in dem Kleid die Treppe heruntergehen sollte. 'Deine Arme schwingen zu viel. Du läufst du schnell. Du musst langsamer gehen.' Er hat mir eine Million verschiedene Anweisungen gegeben, wie ich die Treppe herabsteigen soll. Und – natürlich – bin ich die Treppe heruntergefallen.

Glücklicherweise zog sich Emma Watson bei diesem kleinen Unfall keine Verletzungen zu und der Dreh konnte ohne Verzögerung fortgesetzt werden. Schließlich gelang es der Schauspielerin, die Treppe elegant hinabzusteigen und einen der ikonischsten Momente im gesamten Harry Potter-Franchise zu kreieren.

Warner Bros. Emma Watson in Harry Potter und der Feuerkelch

Gerade das Bewusstsein über die Wichtigkeit dieses Moments löste bei Watson jedoch enormen Druck aus:

Ich denke, es ist das erste Mal, dass Harry und Ron, vor allem Ron, Hermine als junge Frau wahrnehmen und nicht nur als Sidekick. Ich wusste, dass das eine große Sache war, und mir ging es elend. Ich wusste einfach, dass es dieser 'hässliches Entlein wird zum schönen Schwan'-Moment ist. Ich wusste: Da ist plötzlich all dieser Druck.

Jetzt, viele Jahre nach Ende der Harry Potter-Reihe, hat sich Emma Watson vorerst von der Schauspielerei abgewendet und lässt nun in anderen Bereichen ihre kreative und politische Stimme hören ‒ wie etwa als UN-Botschafterin für Frauenrechte.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

