Mit einer der erfolgreichsten Schauspielerinnen aller Zeiten: Alles über den Agenten-Thriller Special Ops: Lioness von Serien-Genie Taylor Sheridan [Anzeige]

Bei Paramount+ könnt ihr den aufregenden Agenten-Thriller Special Ops: Lioness schauen, der mit einer Top-Besetzung über den internationalen Kampf gegen den Terror erzählt.

Ein Agenten-Thriller mit erstklassiger Star-Besetzung läuft seit Kurzem in Deutschland. Die Rede ist von Special Ops: Lioness, dem ein ungewöhnliches Programm des US-Militärs Pate stand. In der Hauptrolle ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen überhaupt zu sehen – und das ist noch nicht alles.

Der Agenten-Thriller wurde von realen Geschichten inspiriert

Die Serie wurde von dem realen Militärprogramm "Task Force Lioness" inspiriert. Im Mittelpunkt von Special Ops: Lioness steht CIA-Agentin Joe (Zoe Saldana). Daheim ist sie eine liebende Ehefrau, während sie sich für ihren Beruf in gefährlichste Situationen begibt. Denn Joe versucht weltweit, den Frauen und Freundinnen von Terroristen näherzukommen, um sie von ihrer Sache – dem Kampf gegen den Terror – zu überzeugen. Als eine dieser Aktionen fatal schiefläuft, wackelt ihre Entschlossenheit.

Unterstützt von ihrer Vorgesetzten im Lioness-Programm, Kaitlyn (Nicole Kidman), rekrutiert sie eine neue "Löwin", die junge Soldatin Cruz (Laysla De Oliveira). Sie soll sich mit der Tochter eines Terroristen anfreunden. Cruz jedoch leidet unter ihren eigenen furchtbaren Erfahrungen.

Avatar-Star Zoe Saldana spielt ihre bis dato größte Serienrolle

Zoe Saldana machte in den letzten Jahren vor allem durch ihre populären Kino-Auftritte von sich Reden. Als Superheldin Gamora trat sie in fünf Marvel-Filmen auf, zuletzt Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Davor spielte sie die Na'vi-Kriegerin Neytiri in Avatar - Aufbruch nach Pandora und Avatar 2: The Way of Water, ganz zu schweigen von den drei jüngsten Star Trek-Kinofilmen. In der Top 5 der Filme, die am meisten Geld eingespielt haben, ist die Schauspielerin gleich dreimal vertreten und gehört damit zu den erfolgreichsten Darstellerinnen aller Zeiten.

Paramount Special Ops: Lioness

Mit Special Ops: Lioness nimmt sie ihr bis dato aufwendigstes Serien-Projekt in Angriff, denn neben der Hauptrolle ist Saldana als Produzentin hinter den Kulissen aktiv. Das gilt auch für Co-Star Nicole Kidman. Die Oscar-Preisträgerin war zunächst als Produzentin an Bord, bevor sie sich entschied, vor die Kamera zu treten.

Zu den weiteren bekannten Gesichtern in der Besetzung gehören Oscar-Preisträger Morgan Freeman (Die Verurteilten) und House of Cards-Star Michael Kelly.

Hinter der Serie steckt Yellowstone-Boss Taylor Sheridan

Hinter den Kulissen fällt vor allem ein Name auf: Taylor Sheridan. Bekannt wurde er als Drehbuchautor von Filmen wie Sicario, bevor er 2018 eine ganz neue Stufe auf der Karriere-Leiter erklomm. Damals startete das von ihm ko-kreierte Familienepos Yellowstone, das sich zur populärsten Serie in den USA mauserte. Die Kevin Costner-Serie erhielt seitdem mehrere Ableger und Sheridan weitete sein Serien-Imperium mit Produktionen wie Mayor of Kingstown und Tulsa King aus.

Bei Special Ops: Lioness agiert der Tausendsassa nun ebenfalls als Showrunner und wer Sicario und dessen Fortsetzung gesehen hat, weiß, dass Sheridan ein Händchen für spannende Agenten-Unterhaltung besitzt.

Wann und wo streamt Special Ops: Lioness?

Das Paramount+ Original Special Ops: Lioness feierte am Sonntag, 23. Juli mit zwei Episoden exklusiv auf Paramount+ Premiere. Die erste Staffel besteht aus acht Folgen, die wöchentlich veröffentlicht werden.

Auf Paramount+ könnt ihr einige andere Serien-Hits von Taylor Sheridan schauen, darunter Yellowstone, 1883, 1923 (mit Harrison Ford und (!) Helen Mirren), Tulsa King mit Sylvester Stallone und die Jeremy Renner-Serie Mayor of Kingstown.