Mitreißende Serie bei Disney+: So einen Mix aus Sci-Fi und Thriller habt ihr noch nie gesehen

Bei Disney+ gibt es einen außergewöhnlichen Mix aus Sci-Fi und Thriller, in der sich ein Agent auf eine tödliche Mission begibt und einige völlig unerwartete Dinge erlebt.

In der Serie Moving auf Disney+ verbindet sich krachende Science-Fiction mit einem eleganten Spionage-Thriller-Drama, bei dem der Puls unaufhaltsam hochgeht. Trotzdem gelingt es der Serie spielend, ihren Figuren Raum für Entwicklung zu geben, sodass man bei jeder ihrer Entscheidungen mitfiebert.

Streaming-Tipp bei Disney+: Darum geht's im Sci-Fi-Thriller Moving

Die selbstbewusste Sportlerin Hui-Soo (Go Youn-jung) betritt als neue Schülerin eine Highschool in Seoul – und damit das Leben des unscheinbaren Einzelgängers Bong-Seok. Die beiden Außenseiter:innen freunden sich schnell an und stellen dabei fest, dass sie mehr verbindet als Freundschaft. Denn sie beide verfügen über besondere Fähigkeiten.

Geschickt eingebaute Rückblenden verraten dem Publikum, dass diese Kräfte nicht zufällig bei ihnen auftauchen. Vielmehr sind sie unfreiwilliges Erbe ihrer Eltern, der vermeintlich harmlosen Köchin Mi-hyun und des scheinbar unbeteiligten Imbissbesitzers Ju-won, beide übersinnlich begabte Ex-Agent:innen der Regierung, die mit diesem Teil ihrer Vergangenheit jedoch abgeschlossen haben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Moving schauen:

Moving - S01 Trailer (English Subs) HD

Unglücklicherweise hat die Vergangenheit aber nicht mit ihnen abgeschlossen. Denn in dem undurchsichtigen Machtspiel der Spion:innen wurde beschlossen, dass weder die ehemaligen Geheimagent:innen noch ihre Kinder weiterhin existieren sollten.

Dies hat zur Folge, dass Hui-Soo und Bong-Seok sich nicht nur mit ihren Superkräften, sondern auch einem erbarmungslosen Auftragsmörder namens Frank (Ryoo Seung-bum) auseinandersetzen müssen, der sich in den Kopf gesetzt hat, sie und ihre Angehörigen zu beseitigen.

Es beginnt eine mörderische Jagd, in deren Verlauf die Protagonist:innen nicht nur abenteuerliche Kämpfe, sondern auch persönliche Schicksalsschläge überstehen müssen.

Disney+ zeigt Spionage-Thriller mit übersinnlichen Twists

Übersinnlich begabte Teenager und die Entdeckung von Superkräften als Metapher fürs Erwachsenwerden sind keine Seltenheit auf dem Bildschirm. Trotzdem ist Moving ein Vertreter des Science-Fiction- und Fantasy-Genres, der hervorsticht, denn der Serie gelingt es spielend, verschiedenste Genres zu bedienen und ein spannendes, emotional berührendes Abenteuer zu inszenieren.

Verspielte Coming-of-Age mit leisem Humor, wenn es um die Annäherung zwischen Hui-Soo und Bong-Seok geht. Krachende Action, wann immer Frank auftaucht, um einen der Ex-Agent:innen und deren Nachkommen verschwinden zu lassen. Elegantes Spionage-Drama mit einem Schuss sarkastischem Gangsterfilm, wenn der Fokus auf Mi-hyuns und Ju-wons Vorgeschichte liegt.

Dabei fehlt es der Serie trotz krachender Action-Sequenzen nicht an Wärme, denn die Figuren wachsen einem in ihrer Schrulligkeit schnell ans Herz. Wer bildgewaltige Abenteuer mag, die auch ruhige Charaktermomente zu bieten haben, sollte sich Moving nicht entgehen lassen.

Sci-Fi-Thriller: Wo kann man Moving zu streamen?

Moving feierte seine Premiere am 9. August 2023 auf Disney+ und ist seitdem im Abo des Streaming-Anbieters enthalten.