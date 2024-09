Morgen startet einer der größten Fantasy-Filme des Jahres – er setzt eine 36 Jahre alte Geschichte fort

Fünf Jahre nach Dumbo kehrt Tim Burton ins Kino zurück und setzt einen seiner Kultfilme fort. Lest hier, was euch in dem Fantasy-Abenteuer Beetlejuice Beetlejuice erwartet.

Michael Keaton hat sich wieder seinen schwarz-weißen Anzug übergestreift, die Stimme ein paar Oktaven nach unten verstellt und allerlei geisterhaften Schabernack mitgebracht. Denn nach 36 Jahren spielt er wieder den kultigen Geist Betelgeuse. Beetlejuice Beetlejuice vereint ihn mit Regisseur Tim Burton, Original-Stars wie Winona Ryder und Catherine O'Hara sowie Neuzugang Jenna Ortega. So wird die Geschichte in Beetlejuice Beetlejuice weitererzählt Beetlejuice erschien 1988 und Teil 2 schließt Jahrzehnte später an die Story an. Nach dem plötzlichen Tod von Charles Deetz kehren drei Generationen der Familie Deetz ins Haus in Winter River zurück: die inzwischen erwachsene Lydia (Winona Ryder), ihre Mutter Delia (Catherine O'Hara) und Lydias Tochter Astrid (Jenna Ortega). Die rebellische Teenagerin Astrid glaubt nicht an den Spuk, der ihre Mutter vor mehr als 30 Jahren erschreckt hat. Beim Stöbern auf dem Dachboden stößt Astrid auf ein mysteriöses Modell der Stadt und öffnet ungewollt ein Tor zur Welt der Toten. Dadurch entfacht sich sowohl in der realen Welt als auch im Jenseits Chaos, das nicht nur Lydias Ehemann Rory (Justin Theroux), sondern auch Betelgeuses Ex-Frau Delores (Monica Bellucci) betrifft, die noch eine Rechnung mit dem Geist offen hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand den Namen Beetlejuice dreimal sagt und der trickreiche Dämon Betelgeuse (Michael Keaton) zurückkehrt. Das sagt die Kritik zu Tim Burtons Fantasy-Abenteuer Seine Weltpremiere feierte Beetlejuice 2 bzw. Beetlejuice Beetlejuice bei den renommierten Filmfestspielen von Venedig, wo mein Fazit nach Ansicht des Filmes lautete: Der Fantasy-Film ist eine Erfahrung, die aus der Zeit gefallen zu sein scheint, wie ihr Titelheld: Beetlejuice 2 trumpft mit handgemachten Effekten auf, die mehr Eindruck schinden als die größten CGI-Horden [und bietet] genug Zeit für eine süße Familiengeschichte, ein paar skurrile Bekanntschaften und die gewaltige Kreativität von Tim Burton und seinem Team. Im Schnitt fallen die Kritiken positiv, wenn auch nicht übermäßig euphorisch aus. Bei Ich möchte Beetlejuice Beetlejuice nicht übermäßig loben, denn es handelt sich eigentlich nur um eine besser als erwartete Fortsetzung, die das Herz am rechten Fleck hat. Aber mit den starken handwerklichen Beiträgen früherer Burton-Mitarbeiter [...] scheint Burton zum ersten Mal seit langer Zeit wieder richtig Spaß hinter der Kamera zu haben. Entscheidend für den Erfolg des Films sind auch die Darbietungen so erstklassiger Komödiendarsteller wie Keaton, der seinem abstoßenden Ghul ein ganz eigenes anarchisches Charisma verleiht, und die stets brillante Catherine O'Hara, die bei der Vorabvorführung, die ich besuchte, bei jeder zweiten gelesenen Zeile einen hörbaren Lacher erntete. Im Schnitt fallen die Kritiken positiv, wenn auch nicht übermäßig euphorisch aus. Bei Rotten Tomatoes liegt der Schnitt bei 78 Prozent positiver Kritiken, während Metacritic aus den Kritiken eine Punktzahl von 62 (von 100) errechnet hat. Dana Stevens fasst bei Slate den Tenor indirekt zusammen: Beetlejuice Beetlejuice startet am morgigen 12. September in den deutschen Kinos.