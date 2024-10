"Morgen werde ich ein mutiger Junge sein": So große Angst hatte ein Gladiator 2-Star vor Denzel Washington am Set

Für Paul Mescal stellt Ridley Scotts Gladiator 2 seinen bisher größten Film dar. Dabei auf Stars wie Denzel Washington zu treffen, sorgte bei dem jungen Schauspieler jedoch für Nervosität.

Paul Mescal gibt in Ridley Scotts Gladiator II sein ganz großes Hollywood-Debüt, nachdem der aufstrebende Schauspieler bereits mit Filmen wie All Of Us Strangers und Aftersun das Indie-Kino eroberte. In der Arena um sein Leben zu kämpfen war für den Iren dabei allerdings nicht die größte Herausforderung ‒ vielmehr tat er sich schwer, mit seinen gestandenen Co-Stars zu arbeiten.

So sorgte besonders sein erstes Aufeinandertreffen mit Schauspiellegende Denzel Washington bei Mescal für Nervosität.

Paul Mescal rannte am Gladiator 2-Set vor Denzel Washington davon

Wie Paul Mescal kürzlich in der Graham Norton Show (via Deadline ) erklärte, liefen er dem Equalizer-Star am Gladiator 2-Set zunächst nicht von selbst über den Weg, da ihre gemeinsamen Szenen einen großen räumlichen Abstand beinhalteten:

Am ersten Tag, als ich mit Denzel arbeiten sollte, war er oben in der Box und ich bin auf dem Boden herumgerollt und habe gegen irgendwelche Affen gekämpft. Und am Ende des Tages dachte ich mir, 'Oh Gott, ich muss da hochgehen [...] und mich Denzel vorstellen.'

Letztendlich konnte Mescal seinen Mut dafür jedoch nicht ganz zusammennehmen und schob das Treffen mit Washington noch einmal auf:

Ich stand für ein paar Minuten am Ende der Treppe und habe mir gesagt, 'Heute nicht.' Also habe ich mich gedrückt und bin in meinen Trailer gerannt und dachte mir, 'Morgen werde ich ein mutiger Junge sein.'

Beim zweiten Versuch schaffte es Mescal dann aber doch noch, Washington vors Gesicht zu treten:

Am zweiten Tag habe ich wieder am Ende der Treppe gewartet und dachte mir, 'Ich muss mich zusammenreißen.' Dann ist Denzel heruntergekommen und ich dachte mir, 'Oh Gott, jetzt geht's los.' Und er hat meine Hand geschüttelt und ich habe mich unglaublich gefühlt.

Washington habe dabei sofort das Eis gebrochen, indem er Mescal zum Lachen brachte:

Er hat mich eine Ewigkeit angeguckt und meinte dann, 'Hör auf zu trainieren, Mann.'

Wann kommt Gladiator 2 ins Kino?

Paul Mescal und Denzel Washington könnt ihr ab dem 14. November 2024 gemeinsam auf der großen Leinwand erleben, wenn Gladiator 2 in die deutschen Kinos einzieht.