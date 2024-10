"Muss in jede Folge rein": The Rookie-Video feiert die lustigste Figur und Fans wollen mehr von ihm sehen

The Rookie zeigt, aus wie vielen unterschiedlichen Figuren ein Polizei-Revier bestehen kann. Eine extrem amüsante Nebenrolle wird jetzt mit einem Video belohnt und von Fans gefeiert: Smitty.

Der Polizeialltag kann hart sein, wenn es nach The Rookie geht. Gut, dass zumindest eine der Figuren die Lage mit Humor nimmt: Quigley Smitty (Brent Huff), der sich oft mehr fürs Essen interessiert als für die Verdächtigen. Und jedem Fan im Handumdrehen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Das zeigt jetzt auch am regen Zuspruch für ein Instagram-Video.

The Rookie-Video zeigt Smitty in Action und die Fans feiern ihn dafür

Im September veröffentlichte der offizielle The Rookie-Account auf Instagram ein Video mit diversen Smitty-Situationen. Unter anderem lässt er sich sein Auto klauen, erörtert einen komplexen Beschaffungsplan für Süßigkeiten und andere Nahrung oder zeigt sich im Umgang mit Emojis als völlig hilflos.

Die Fans lieben ihn dafür. "Smitty muss in jede Folge rein", heißt es in den Kommentaren etwa, oder "seine Sprüche sind wirklich ikonisch". "Jede Serie braucht einen Smitty", fordert ein anderer Fan, und ein weiterer fragt sich amüsiert: "Wie zum Geier wurde er noch nicht gefeuert?"

Smitty ist bereits seit der 1. Staffel bei The Rookie dabei. Als langjähriger Polizist genießt er durch sein Dienstalter zwar eine Art Autorität, zeigt sich aber oft als extrem arbeitsscheu und scheint in fast jeder Situation die Nahrungsaufnahme den moralischen Pflichten des Polizeidienstes vorzuziehen. Es steht zu erwarten, dass er auch in kommenden Folgen auftritt.

Wann kommt The Rookie Staffel 7?

Die siebte Staffel von The Rookie wird erst 2025 erscheinen und schockiert schon jetzt mit einem Star-Ausstieg.

Neben den altbekannten The Rookie-Held:innen wird es in den neuen Episoden auch zwei Neuzugänge geben, die unter anderem bereits in einem Trailer zu sehen waren.