The Rookie-Enttäuschung: Staffel 7 kommt später als erhofft, aber es gibt auch eine gute Nachricht

Schon die 6. Staffel von The Rookie wurde nach hinten geschoben. Jetzt ereilt das Schicksal ebenso Staffel 7 der Polizei-Serie. Doch wir haben auch gute Nachrichten!

Derzeit finden die Upfronts statt, bei denen alle großen US-Sender ihre Pläne für den Herbst vorstellen. Auch ABC, Heimat von The Rookie, hat die Kalender gezückt – doch die Polizei-Serie war darauf nirgends zu sehen. ABC hatte aber auch eine richtig gute Veränderung im Gepäck, die Fans freuen dürfte.

Wann startet The Rookie Staffel 7?

The Rookie Staffel war eine von vielen Serienstaffeln, die wegen des großen Hollywood-Doppelstreiks letztes Jahr später kamen als ursprünglich angedacht. Statt wie gewohnt im Herbst 2023 ging es mit Staffel 6 erst im Februar 2024 los.

Da die 6. Staffel nur halb so lang ist wie andere The Rookie-Staffeln, war die Hoffnung groß, dass Staffel 7 trotzdem wie gewohnt im Herbst startet. Dafür gab es jetzt eine Absage. The Rookie Staffel 7 kommt erst 2025.

Die gute Nachricht: Staffel 7 hat überhaupt keine Pausen



The Rookie-Fans geht bestimmt das Herz auf, wenn sie den Präsidenten der Disney Television Group, Craig Erwich, über ihre Lieblingsserie reden hören. Es ist von "Eckpfeiler unserer Pläne" und "grandioser Geschichte" die Rede.

Doch das Spannendste ist ein Versprechen von Erwich, das den späteren Start von The Rookie und weiteren Serien wiedergutmachen soll:

Sie werden ohne Pause laufen. Und dieses Momentum einer originären Episode Woche um Woche ist ein wichtiger Motor für diese Serien.

Staffel 6 von The Rookie war zudem verkürzt und hatte nur 10 statt den üblichen 22 Episoden. Staffel 7 soll angeblich auf 18 Episoden kommen. Normalerweise machen Staffeln mit dieser Länge mehrere Wochen Winterpause und weitere Ausstrahlungspausen. Das bleibt uns erspart.

Wir kommen 2025 also in einen 18 Wochen langen Dauergenuss von The Rookie. Da ist der spätere Start gerade so zu verschmerzen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.