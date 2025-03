Nach 12 Jahren bei Amazon Prime: Spannender Thriller mit Nicole Kidman, der eine Lüge nach der anderen enthüllt

Amazon Prime veröffentlicht heute einen neuen Thriller, der auf einem Drehbuch basiert, das schon vor über einer Dekade in Hollywood für Aufsehen sorgte. Jetzt wurde es endlich verfilmt.

Als "wilder und unvorhersehbarer Thriller" wurde Holland von Amazon Prime beschrieben, als vor ein paar Wochen das März-Programm verkündet wurde. Nun neigt sich der Monat schon dem Ende und wir sind am Tag der Veröffentlichung jenes mysteriösen Projekts mit Nicole Kidman in der Hauptrolle angekommen.

Ab sofort könnt ihr Holland bei Amazon Prime im Abo schauen. Es handelt sich um das jüngste Original des Streamers, der uns dieses Jahr bereits Filme wie Ihr seid herzlich eingeladen und Culpa Mia – Meine Schuld: London beschert hat. Dieses Mal haben wir es mit einem Thriller voller Lügen und Geheimnisse zu tun.

Holland bei Amazon Prime: Nicole Kidman stürzt sich in einen düsteren Thriller voller Lügen und Geheimnisse

Nicole Kidman übernimmt in Holland die Rolle der Lehrerin Nancy Vadergroot, die auf den ersten Blick ein idyllisches Leben führt. Mit ihrem Ehemann Fred (Matthew Macfadyen) und ihrem Sohn Harry (Jude Hill) wohnt sie in einem gemütlichen Haus in einer Kleinstadt und muss sich im Grunde um nichts Sorgen machen. Ein Traum.

Hier könnt ihr den Trailer zu Holland schauen:

Holland - Trailer (Deutsch) HD

Holland wäre allerdings kein Thriller, wenn nicht bald etwas passieren würde, das dieses Idyll zum Einsturz bringt. Konkret handelt es sich in diesem Fall um auffällig häufige Dienstreisen, die Nancys Gatte antritt. Hat er etwa eine Affäre? Um das herauszufinden, schließt sie sich mit ihrem Kollegen Dave (Gael García Bernal) zusammen.

Bei dem Versuch, die vermeintliche Affäre ihres Mannes aufzudecken, verrennt sich Nancy in ihren eigenen Gefühlen und kommt Dave immer näher. Und dann wären da noch all die Dinge, die sie über Fred in Erfahrung bringt, der offenbar ein Doppelleben führt, von dem sie die ganze Zeit über keinen blassen Schimmer hatte.

Neuer Thriller bei Amazon Prime: Holland galt vor zwölf Jahren als bestes unverfilmtes Drehbuch in Hollywood

Holland ist ein Film, der uns viele Hinweise zum Miträtseln gibt und gerne auf die falsche Fährte führt. Bereits 2013 sorgte der von Andrew Sodroski geschriebene Thriller für Aufsehen, als er auf Platz 1 der Blacklist landete – also jener Liste, die die besten unverfilmten Drehbücher eines jeden Hollywood-Jahrgangs sammelt.

Über eine Dekade später ist es so weit und wir können selbst herausfinden, ob das Holland-Drehbuch seinen Vorschusslorbeeren gerecht wird. Inszeniert wurde der Film von Mimi Cave, die zuvor mit einem cleveren wie fiesen Thriller überzeugte, namentlich Fresh. Der kam vor drei Jahren zu Disney+ und markiert das Debüt der Filmemacherin.

Wir dürfen gespannt sein, wie sie in ihrer zweiten Regiearbeit mit Nicole Kidman eine der größten Schauspielerinnen unserer Zeit in Szene setzt. Kidman war hierzulande erst vor wenigen Wochen mit dem Erotik-Thriller Babygirl auf der großen Leinwand vertreten. Jetzt taucht sie ein in die Welt von Holland, in der nichts so ist, wie es scheint.

Anfang März feierte Holland bei dem South by Southwest Film Festival seine Premiere. Seit dem 27. März 2025 befindet er sich im Streaming-Angebot von Amazon Prime.