Neu bei Amazon Prime: Ein atemberaubendes Kampfepos mit Bildern, wie ihr sie noch nie gesehen habt

Amazon Prime hat eine richtig starke Mischung aus Abenteuerfilm und Kampfepos in seinen Katalog aufgenommen, die wirklich kein Filmfan verpassen darf. Es ist ein einziger Rausch aus Bildern.

Wenn wir uns auf die Suche nach den visionärsten Filmschaffenden unserer Zeit begeben, landen wir früher oder später bei Wong Kar-Wai. Die Hongkong-Legende hat in den vergangenen Dekaden mehrere zeitlosen Meisterwerke auf die große Leinwand gebannt, allen voran In the Mood for Love und Chungking Express.

Amazon Prime hat nun einen seiner weniger bekannten Filme ins Streaming-Angebot aufgenommen, den wir euch unbedingt ans Herz legen wollen. Ashes of Time ist ein Bilderrausch, wie man ihn nur selten sieht. Euch erwarten atemberaubende Aufnahmen, die durch glühende Farben und Bewegungen zusammengehalten werden.

Ashes of Time bei Amazon Prime: Wong Kar-Wai entfesselt ein Wuxia-Epos in der Wüste

Mit Ashes of Time wagte sich Wong Kar-Wai 1994 erstmals ins Gebiet des Wuxia-Kinos. Hierbei handelt es sich um ein chinesisches Genre, in dem Schwertkämpfer:innen im Mittelpunkt stehen. Meist eingebettet in historische Schauplätze erleben wir epische Kämpfe und Abenteuer, die gerne mit fantastischen Elementen aufwarten.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ashes of Time schauen:

Ashes of Time Redux - Trailer (English) HD

Dreh- und Angelpunkt von Ashes of Time ist Ouyang Feng (Leslie Cheung), der mitten in der Wüste eine abgelegene Gaststätte betreibt, die vor allem für eine Sache bekannt ist: Zwielichtige Personen kommen hierher, um Mordaufträge an Schwertkämpfer:innen weiterzugeben, die diese dann für eine vereinbarte Summe ausführen.

In diesem Zuge lernen wir verschiedene Figuren kennen, denen Ouyang im Laufe seines Lebens begegnet ist, angefangen bei Huang Yaoshi (Tony Leung Ka-Fai), der behauptet, einen verzauberten Wein zu besitzen, der einen das Vergangene vergessen lässt. Das hat Huang auch dringend nötig, denn er hat sich mit den falschen Leuten angelegt.

So trachtet ihm etwa Murong Yin (Brigitte Lin) nach dem Leben, da er ihre Schwester vor dem Altar hat sitzen lassen. Jetzt soll Ouyang die Sache richten, während weitere Figuren wie der halbblinde Schwertkämpfer (Tony Leung Chiu Wai) und Ouyangs Schwägerin (Maggie Cheung) auftauchen und ihre eigenen Geschichten mitbringen.

Jetzt bei Amazon Prime: Ashes of Time lebt komplett von seinen Bildern und seinen Bewegungen

Ashes of Time folgt keinem konventionellen Erzählmuster. Wie bei Wong Kar-Wais anderen Filmen geht ein Bild in das andere über, als würden wir einem ewigen Strom aus Gedanken und Erinnerungen folgen. Mitunter verliert man die Orientierung in diesem ständigen Treiben aus filmischen Eindrücken, die niemals stillstehen wollen.

Wong Kar-Wai zieht uns immer tiefer hinein in diese Welt voller rätselhafter Figuren, die mit außergewöhnlichen Kampffertigkeiten und pulsierenden Gefühlen daherkommen. Ashes of Time ist ein Film wie das Hitzeflimmern in der Wüste, ein Fiebertraum von erhabener Schönheit und ein expressives Kinogedicht, das sich an keine Regeln hält.

Selbst aus einem durch die Bank verblüffendem Schaffen wie dem von Wong Kar-Wai sticht Ashes of Time heraus. Selten verließ sich der Regisseur – in enger Zusammenarbeit mit seinem Stammkameramann Christopher Doyle – dermaßen auf die assoziative Kraft von Bildern und bewegte sich damit auf einer geradezu abstrakten Ebene.

Lasst euch auf diese ungewöhnliche Filmerfahrung ein.

Ashes of Time streamt seit dem 24. März 2025 bei Amazon Prime im Abo.