Nach 13 Jahren Wartezeit: Neues Video zu Verfilmung eines legendären Horror-Spiels sieht wieder richtig gut aus

Eine der besten Videospiel-Verfilmungen aller Zeiten kehrt zurück: Im neuen Video zum Horror-Sequel sind viele neue Szenen zu sehen – und die Arbeit am berüchtigten Soundtrack.

Silent Hill mag einst wie der Name eines beschaulichen Dörfchens geklungen haben. Aber das änderte sich mit dem Erscheinen des ersten Silent Hill-Spiels von 1999 von Grund auf: Seitdem steht der Name für eine Stadt, die in einer Art von grausiger Hölle versinkt. Jetzt soll bald bereits die dritte Film-Adaption zum erfolgreichen Videospiel-Franchise kommen. Und das neue Video zu Return to Silent Hill verspricht jede Menge bildgewaltigen Grusel.

Schaut euch hier das neue Video zu Return to Silent Hill an:

Return to Silent Hill - Behind the Scenes Clip (English HD)

Gefeierter Regisseur kehrt für Horror-Sequel Return to Silent Hill zurück

Return to Silent Hill basiert auf dem zweiten Spiel der Vorlage. Die Geschichte dreht sich um James (Jeremy Irvine), der mit dem Verlust seiner geliebten Frau Mary (Hannah Emily Anderson) zu kämpfen hat. Als er einen mysteriösen Brief von ihr erhält, folgt er ihm bis nach Silent Hill.

Bald schon muss James feststellen, dass unheimliche Mächte in der Stadt am Werk sind – grausige Kreaturen trachten ihm nach dem Leben und er fürchtet immer mehr, seinen Verstand zu verlieren.

Die erste Silent Hill-Umsetzung von 2006 gilt vielen als die beste Videospielverfilmung aller Zeiten. Das liegt für manche nicht zuletzt an Regisseur Christophe Gans (Pakt der Wölfe). Nachdem er für den zweiten Teil Silent Hill: Revelation eine Pause einlegte, kehrte er für Teil 3 wieder zurück.

Im Video beschäftigt er sich gemeinsam mit Akira Yamaoka, dem Komponisten der Spielereihe, mit dem Soundtrack. Für viele Mitglieder der Community gilt die Musik- und Sounduntermalung der Spiele als extrem wichtiger Bestandteil ihrer einzigartigen Atmosphäre.

Wann kommt Silent Hill 3 ins Kino?

Return to Silent Hill soll am 5. Februar 2025 in den deutschen Kinos erscheinen. Neben Irvine und Anderson wird Evie Templeton die Rolle der Figur Laura übernehmen, für die sie bereits in der Spielevorlage Motion Capturing und Stimme bereitstellte.

