Nach millionenschwerem Schlachten-Epos: Ridley Scott dreht Thriller über Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg

Nach dem gewaltigen Napoleon tritt Regisseur Ridley Scott offenbar kürzer. Als Nächstes widmet er sich einem vergleichsweise kleinen Thriller über eine Weltkriegsbombe.

Mit Napoleon hat Ridley Scott (Gladiator) erneut sein Talent für große Schlachten bewiesen. Sein nächstes Projekt braucht aber offenbar keinerlei Bajonette oder Uniformen. Es dreht sich nämlich um eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Duell zweier Männer eine wichtige Rolle spielt.

Napoleon-Macher Ridley Scott verfilmt gefeierte Kurzgeschichte

Der Film soll eine Adaption der Kurzgeschichte Bomb von Kevin McMullin (Low Tide) werden, die sich um einen Polizei-Vermittler bei Geiselnahmen dreht: Am Vorabend seiner Hochzeit wird Frank Politti zu einem Rohbau in der Londoner Innenstadt gerufen. Dort steht ein Unbekannter auf einer neu entdeckten Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Sprechen will er nur mit Politti.

Schaut euch hier den Trailer zu Ridley Scotts Napoleon an:

Napoleon - Trailer 2 (Deutsch) HD

Details zu Cast oder Plot der Adaption sind bisher nicht bekannt. Deadline zufolge soll McMullin die Drehbuch-Umsetzung seiner Geschichte selbst verantworten. Scott wird Gladiator 2 fertigstellen, bevor er sich Bomb zuwendet. Die Adaption wird aller Voraussicht nach deutlich günstiger als der 188 Millionen Dollar-Koloss Napoleon (via Box Office Mojo ).

Wann kommt Bomb ins Kino?

Wann genau die Thriller-Adaption hierzulande auf der Leinwand zu sehen sein wird, ist bisher noch nicht klar. Wegen des frühen Stands der Produktion gehen wir nicht von einer Veröffentlichung vor Ende 2025 aus.

