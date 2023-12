"Als würde man den Franzosen ins Gesicht spucken": Harte Kritik an Ridley Scotts Napoleon

Das Historien-Epos Napoleon ist aktuell einer der größten Filme im Kino. Von vielen Seiten hagelt es aufgrund der Darstellung des umstrittenen Feldherren Kritik.

Ridley Scott weiß genau, wie man einen Monumentalfilm auf die große Leinwand bringt. Immerhin hat er das im Lauf seiner Karriere schon mehrmals sehr erfolgreich getan, von Gladiator über Königreich der Himmel bis zu Exodus: Götter und Könige. Sein neuestes Werk aus dieser Ecke stößt jedoch auf sehr viel Widerstand.



Mit Napoleon widmet sich Scott einer der bekanntesten Figuren in der Weltgeschichte. In epischen 158 Minuten taucht er in die Vergangenheit ein und erweckt zusammen mit Hauptdarsteller Joaquin Phoenix den auf Korsika geborenen Napoleone Buonaparte zum Leben. Napoleon war vor allem für seine groß angelegten Feldzüge bekannt.

Problematisches Historien-Epos: Ridley Scotts Napoleon-Film mit Joaquin Pheonix wird in Frankreich zerlegt

Bereits vor dem Kinostart wurden im Internet mehrere Stimmen laut, die Scotts filmische Annäherung an die historische Person Napoleon kritisierten. Besonders in Frankreich ist das von großen Schlachten gesäumte Epos ein Streitthema. Um die Lage genauer zu erörtern, hat Variety bei zwei Experten vor Ort nachgefragt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Napoleon schauen:

Napoleon - Trailer 2 (Deutsch) HD

Im Gespräch mit dem Kolumnisten Romain Marsily und dem Historiker Patrice Gueniffey stellt sich heraus, dass trotz starker Zahlen das französische Publikum nicht durch die Bank begeistert ist. Mit seiner Darstellung des Feldherren hat sich Scott in den Augen vieler Franzosen offenbar mächtig verhoben, analysiert Marsily.

Dieser Film ist, als würde man den Franzosen ins Gesicht spucken, denn es fühlt sich an, als hätte Ridley Scott sowohl Napoleon als auch die Geschichte Frankreichs lächerlich gemacht.

Selbst Napoleon-Kritiker fühlen sich von Scotts Film nicht abgeholt.

Napoleon übt in Frankreich eine große Faszination aus, sogar bei Menschen, die ihn für die Wiedereinführung der Sklaverei in Französisch-Westindien und für seinen Machtmissbrauch nach seiner Ernennung zum Kaiser von Frankreich hassen, aber selbst diese Menschen sind von dem Film enttäuscht, weil er daran scheitert, [Napoleons] Vermächtnis, ob gut oder schlecht, substanziell anzugehen.

Napoleon erhält noch eine Chance: Ridley Scott hat Director's Cut mit deutlich mehr Material versprochen

Napoleon läuft seit dem 23. November 2023 in den deutschen Kinos. Darüber hinaus soll ein vierstündiger Director's Cut bei dem Streaming-Dienst Apple TV+ erscheinen. Wann das der Fall sein wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest. Wir sind gespannt, ob die verlängerte Fassung der Kritik entgegenwirken kann.