Nach 25 Jahren Produktionshölle: Cobra Kai-Team verfilmt legendäres Action-Spiel

Seit den 90er Jahren plant Hollywood eine Verfilmung des legendären Ballerspiels Duke Nukem. Jetzt soll das Team von Netflix Cobra Kai es aus der Produktionshölle retten.

Wenn es um die Wiederauferstehung von Action-Recken aus einer anderen Ära geht, gibt es sicherlich weniger kompetente Ansprechpartner als das Team hinter Cobra Kai. Die bei Netflix laufende Serie spendierte dem Cast von Karate Kid einen zweiten Karriere-Frühling. Als nächstes soll ein Videospiel-Held dran sein, der bereits 1991 seine ersten Gegner wegballerte: Duke Nukem.

Action-Spiel als Film: Das ist über das Duke Nukem-Projekt des Cobra Kai-Teams bekannt

Der Actionheld Duke Nukem begann seine Abenteuer in einem Jump ’n’ Run-Game, bevor er 1996 in Duke Nukem 3D einen einflussreichen Ego-Shooter anführte – und in Deutschland wegen der Gewaltdarstellung indiziert wurde. Seitdem ist Duke Nukem Kult.

© Gearbox Duke Nukem forever

Davon will Legendary, das Studio hinter den amerikanischen Godzilla-Filmen, jetzt profitieren. Es hat sich beim Spiele-Entwickler Gearbox die Rechte für eine Verfilmung von Duke Nukem geschnappt. Josh Heald, Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg, die zusammen Cobra Kai erschaffen haben, sollen den Film produzieren, wie der Hollywood Reporter berichtet.

Dem Bericht zufolge sucht man derzeit jemanden für das Drehbuch und auch die Regie wurde noch nicht geklärt. Es sei aber möglich, dass jemand aus dem Cobra Kai-Team den Job übernimmt. Alle drei haben Regie-Credits bei ihrer Karate-Serie und Schlossberg und Hurwitz haben Spielfilm-Erfahrung bei Harold & Kumar - Flucht aus Guantanamo gesammelt.

Mehr 25 Jahre in der Produktionshölle könnten ein Ende finden

Seit Duke Nukem 3D damals für Wirbel sorgte, ist auch Hollywood an dem Stoff interessiert. 1996 gab Produzent Lawrence Kasanoff (Mortal Kombat) seine Pläne für einen Duke Nukem-Film bekannt und über die Jahre folgten ihm einige andere, die aus unterschiedlichen Gründen aufgaben.

Das letzte Lebenszeichen gab es 2018, als der spätere The Suicide Squad-Star John Cena Duke Nukem ins Kino bringen sollte. Jetzt versucht es also ein weiteres Studio. Ob es diesmal klappt?

Wann kommt Cobra Kai Staffel 5 zu Netflix?

Cobra Kai Staffel 5 kommt am 9. September 2022 zu Netflix. Wir müssen diesmal also weniger als ein Jahr auf das Wiedersehen mit Johnny Lawrence und Daniel LaRusso warten.

Podcast zu den 20 besten Serienstarts im Juni: The Boys und 7 Marvel-Serien

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Juni bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die neue MCU-Serie Ms. Marvel, das Haus des Geldes-Remake sowie die neuen Staffeln von The Boys und The Umbrella Academy.