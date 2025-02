Nach 3 Jahren ist Couple Challenge zurück: Alle Paare und der Starttermin von Staffel 4 im Überblick

Darauf haben Reality-TV-Fans gewartet: RTL2 gibt endlich die Paarungen der neuen Staffel #CoupleChallenges bekannt. Alles, was ihr wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Es ist lange her, doch Fans erinnern sich noch genau an #CoupleChallenges. 2022 wurde Staffel 3 ausgestrahlt, danach wurde es überraschend ruhig um das Format. Die Reality-Show erfreute sich großer Beliebtheit, deswegen war die Absetzung ein großer Schock für alle Fans. Doch die konnten bereits vor wenigen Monaten aufatmen, als es hieß: #CoupleChallenges kommt nach 3 Jahren zurück. Jetzt gibt RTL2 nicht nur den offiziellen Cast für Staffel 4 bekannt, sondern auch das Startdatum.

#CoupleChallenge: Das sind die Paarungen der vierten Staffel

Worum geht es bei #CoupleChallenge eigentlich? Die Sendung ist eine besondere Spielshow, denn es können sowohl Liebespaare als auch Freundschafts-Duos oder Verwandschafts-Duos antreten. Die Paare kämpfen in verschiedenen Spielen um das Preisgeld in Höhen von 100.000 Euro. Neben den actionreichen Challenges erwarten die Promis aber auch zwischenmenschliche Herausforderungen. Denn sie müssen gemeinsam in einem Camp leben.

Diese Reality-Konstellationen nehmen an der #CoupleChallenge teil:

Paulina Ljubas & Tommy Pedroni: Liebespaar, Tommy war 2022 bereits mit seiner Ex-Freundin Sandra dabei und belegte den 2. Platz

Liebespaar, Tommy war 2022 bereits mit seiner Ex-Freundin Sandra dabei und belegte den 2. Platz Sandra Sicoria & Tobias Wegener: Freunde, Sandra belegte 2022 den zweiten Platz mit Ex Tommy

Freunde, Sandra belegte 2022 den zweiten Platz mit Ex Tommy Gigi Birofio & Luciano: Neffe & Onkel

Neffe & Onkel Julian FM Stoeckel & Marcell Damaschke: Liebespaar

Liebespaar Iris Klein & Stefan Braun: Liebespaar

Liebespaar Menderes Bagci & Rainer Gottwald: Freunde

Freunde Dilara Kruse & Roaya Soraya: Freundinnen

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann startet #CoupleChallenge

Das Warten hat bald ein Ende: Die Ausstrahlung von #CoupleChallenge beginnt am 12. März um 20:15 Uhr bei RTL2. Die jeweilige Folge kann schon eine Woche im Voraus, ab dem 6. März, auf RTL+ gestreamt werden.