"Musste es viele Jahre geheim halten": Deshalb war Bill Kaulitz gezwungen, die Öffentlichkeit zu belügen

Bill Kaulitz wurde als Emo-Rocker von Tokio Hotel weltberühmt. Auf dem Höhepunkt des Erfolgs galt er als Teenieschwarm, dem die weiblichen Fans zu Füßen lagen. Für viele Jahre musste Kaulitz seine wahre Sexualität verstecken. Heute spricht er offen darüber, wie hart das für ihn war.

Bill Kaulitz (35) feierte mit Tokio Hotel extreme Erfolge und war als Teenie-Idol europaweit bekannt. Leider litt der flippige Musiker in seiner Jugend schwer unter dem Druck der Öffentlichkeit. Trotz XXL-Erfolg durfte er nicht zu sich stehen. Weshalb Bill Kaulitz sich verstecken sollte und wie es ihm heute damit geht, erfahrt ihr hier.

Bill Kaulitz war ein Megastar: Junge Frauen lagen ihm zu Füßen

Als 2005 die Single "Durch Den Monsun" erscheint, verändert sich für Bill und Tom Kaulitz alles: Der Song macht die Teenie-Band aus Magdeburg in Deutschland bekannt. Ein Charterfolg jagt den nächsten, und schon bald spielt Tokio Hotel europaweit vor ausverkauften Stadien.

Besonders Frontmann Bill wurde von den Fans vergöttert. Dank Stachelfrisur, exzentrischen Outfits und smokey Eyeliner fiel der Rocksänger auf wie ein bunter Hund und gewann einen Ruf als androgyner Frauenschwarm. Damit passte er perfekt in die rebellische Emo-Zeit. Mit seinen gefühlvollen Songs stahl sich Bill in die Herzen der weiblichen Fans und wurde tagtäglich mit Liebeserklärungen bombardiert:

Hinter der Glitzerfassade versteckte er den Schmerz: Bill Kaulitz musste sich jahrelang verstellen

Bill Kaulitz konnte diese Aufmerksamkeit jedoch nicht genießen, denn gerade wegen des Erfolgs bei den weiblichen Fans musste er sich jahrelang verstecken. Er durfte in den 2000ern nicht offen über seine Orientierung sprechen und musste über sein Liebesleben lügen; gegenüber Exclusiv verriet er: "Ich musste viele Jahre meine Sexualität und alles, was dazu gehört, geheim halten."

Gegenüber WDR gab Kaulitz zu, dass es von allen Seiten Druck gab, die Öffentlichkeit im Dunkeln tappen zu lassen:

Ich [...] durfte das einfach nie nach außen tragen. Und das hatte natürlich Gründe: mit dem Management und der Plattenfirma und dem Druck, den es außen gab.

Aus Angst davor, den Erfolg der Band zu gefährden, musste Bill Kaulitz sein Privatleben versteckt halten. Sich Hand in Hand mit einem Mann in der Öffentlichkeit zu zeigen, wäre damals undenkbar für ihn gewesen. Bei Exclusiv klagte Kaulitz an, wie schwer dieses jahrelange Versteckspiel gewesen sei: "Warum haben uns so viele Leute mit 16, 17, 18 immer so viel Stress gemacht und die Geheimnisse auch so auferlegt?"

Bruder Tom Kaulitz legte in der gemeinsamen Netflix-Doku offen, wie sehr Bill damit zu kämpfen hatte: "Ich habe Bill leiden sehen und ich will ihn eigentlich nur glücklich sehen."

Heute ist Bill ein Vorbild: So fand er die Kraft, zu sich zu stehen

Zum Glück haben sich die Zeiten geändert. Inzwischen spricht der extravagante Megastar so offen wie nie über seine Sexualität. In seinem Podast Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood plaudert der Sänger sogar über seine sexuellen Abenteuer mit Männern und geht herrlich ungeniert mit seinen Vorlieben um.

Was Bill aber bis heute wichtig ist: Er will seiner Sexualität kein Label aufzwingen; Schubladen wie "bisexuell" oder "schwul", kämen für ihn nicht infrage. 2021 gab er im RTL -Interview zu: "Ich war verliebt in einen Mann, ich war verliebt in eine Frau. Ich hab' das beides gehabt." Deshalb habe es bei ihm auch nie ein klassisches Outing gegeben, wie er auf TikTok verriet: "Bill Kaulitz hatte das leiseste Coming-Out [...] und das fand ich ganz passend."

Heute sei Bill dankbar dafür, dass er mit seiner Offenheit anderen zu mehr Selbstliebe verhelfen kann. Im WDR-Interview sagt er:

Mich rührt das auch unglaublich, wie viele Leute dann zu mir kommen und Mut darin finden in meiner Geschichte. Die das motiviert, die das selber befreit und denen das eine Unterstützung ist.