Sat.1 räumt Fehler bei Promis unter Palmen Fehler ein: In Staffel 3 soll alles anders werden

Promis unter Palmen ist wohl eine der umstrittensten Reality-TV-Shows. Die Verantwortlichen verraten jetzt, wie der Sender aus vergangenen Fehlern lernen will.

Es ist nicht lange her, als Sat.1 den neuen Stern am Reality-TV-Himmel ankündigte: 2020 flimmerte die erste Staffel Promis unter Palmen über die Bildschirme. Ein Jahr später folgte eine weitere Staffel, die nach nur zwei Folgen mitten in der Ausstrahlung plötzlich abgesetzt wurde. Im vergangenen Jahr kam dann die überraschende Ankündigung: Promis unter Palmen wird neu aufgesetzt. Am 17. Februar startete Staffel 3 auf Sat.1. Was sich in dieser Staffel ändern soll, erfahrt ihr hier.

Promis unter Palmen: Was ist in Staffel 1 und 2 passiert?

Obwohl sich die Show großer Beliebtheit bei den Trash-Fans erfreuen konnte, musste sie auch viel Kritik einstecken. Zuschauer:innen warfen der Produktion vor, sie haben aufgrund von Mobbing nicht richtig gehandelt. Kandidatin Claudia Obert sei von ihren Mitstreiter:innen in der Show fies gemobbt worden. Sogar so weit, dass die toughe Unternehmerin sich in den Schlaf weinte und die Sendung verließ.

Trotz der Vorwürfe wurde eine weitere Staffel gedreht, die dem Image der Show alle Ehre machte. Es hagelte erneut Vorwürfe, die diesmal einen anderen Grund hatten: Prinz Marcus von Anhalt hatte sich immer wieder frauenfeindlich und homophob gegen Mitstreiterin und Dragqueen Katy Bähm geäußert. Doch das sollte nicht der Grund für die plötzliche Absetzung gewesen sein. Am 19. April wurde die zweite Folge der Staffel ausgestrahlt. Nur einen Tag später verstarb völlig überraschend Willi Herren, der zu dieser Zeit Teil der Sendung war. Aus Pietätsgründen entschied sich Sat.1 dazu, die restlichen Episoden nicht mehr auszustrahlen.





Das will die Produktion jetzt ändern

Im Interview mit DWDL gab Franziska von Malsen-Waldkirch, Leiterin des Bereichs Show & Reality in der ProSiebenSat.1-Gruppe, zu, dass es damals gute Gründe gegeben hatte, die Show einzustellen. Sie betonte allerdings auch, wie schwierig dieser Schritt gewesen sei. Denn Promis unter Palmen zählte bis dato zu einer der erfolgreichsten Shows des Senders der vergangenen Jahre.

Immer wieder habe der Sender Nachrichten von Fans bekommen, die sich eine Wiederbelebung von Promis unter Palmen gewünscht hatten. Diese Wünsche hatten sie sich zu Herzen genommen und siehe da: Eine neue Staffel wurde angekündigt. Doch hat die Produktion aus ihren Fehlern aus der Vergangenheit gelernt?

Für die neue Staffel gibt es tatsächlich einige Neuerungen. In diesem Jahr wird der Beisatz der Show "Für Geld mache ich alles" ernst genommen. Die Promis starten mit einem Preisgeld von null Euro, in den Spielen müssen sie sich ihr Geld erspielen. Die Stars haben so die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, an welchen Challenges sie antreten wollen oder nicht. Fans, die sich noch an die vergangenen Folgen erinnern können, werden aufgrund der Mobbing-Vorwürfe beruhigt. Malsen-Waldkirch erklärte:

Mit Blick auf 'Promis unter Palmen' würden wir also in den Momenten eingreifen, in denen der Streit über das normale Maß hinaus ginge, wenn Grenzen nachhaltig überschritten würden, Missverständnisse drohen oder es zu Tätlichkeiten käme. In solchen Fällen würden wir natürlich ganz klar Haltung zeigen und notwendigerweise auch Konsequenzen ziehen.

Promis unter Palmen: Dann laufen die neuen Folgen

Ob sich wirklich etwas in der Show geändert hat, können Fans immer montags um 20:15 Uhr bei Sat.1 sehen. Eine Woche im Voraus kann die jeweilige Folge von Promis unter Palmen bereits bei Joyn+ gestreamt werden.