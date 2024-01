Nach 9 Monaten Funkstille zu The Night Agent Staffel 2: Das sind die neuen Stars für die Netflix-Fortsetzung

Zum Netflix-Hit The Night Agent wird gegenwärtig Staffel 2 produziert. Die Macher haben jetzt fünf neue Stars mitsamt ihren Rollen enthüllt.

The Night Agent war die meistgestreamte Netflix-Serie 2023, wie The Standard berichtet. Kein Wunder, dass das Action-Spektakel um den jungen FBI-Agenten Peter Sutherland (Gabriel Basso) bereits kurz nach dem Start um eine 2. Staffel verlängert wurde. Seitdem herrschte allerdings größtenteils Funkstille, die der Streamer jetzt mit Pauken und Trompeten unterbricht: Für die künftigen Folgen sind jetzt fünf neue Figuren und Stars bekannt.



Das sind die neuen Figuren in The Night Agent Staffel 2

Bereits vor einem Monat enthüllte Netflix Amanda Warren (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) als Neuzugang in Staffel 2. Jetzt gesellen sich laut CBR fünf neue Darsteller:innen hinzu, deren Rollen bereits feststehen.

Berto Colon (Orange Is the New Black) spielt den Ex-Marine Solomon, die rechte Hand eines mächtigen Geschäftsmannes

(Orange Is the New Black) spielt den Ex-Marine Solomon, die rechte Hand eines mächtigen Geschäftsmannes Louis Herthum (Westworld) spielt den Geschäftsmann Jacob Monroe, der dank weltweiter Verbindungen an wertvolle Informationen gelangt

(Westworld) spielt den Geschäftsmann Jacob Monroe, der dank weltweiter Verbindungen an wertvolle Informationen gelangt Arienne Mandi (The L Word: Generation Q) spielt die iranische UN-Mitarbeiterin Noor, die Geheiminformationen gegen Vorteile für ihre Familie eintauschen will

(The L Word: Generation Q) spielt die iranische UN-Mitarbeiterin Noor, die Geheiminformationen gegen Vorteile für ihre Familie eintauschen will Brittany Snow (X) spielt die Agentin Alice, die Peter bei seinem neuen Auftrag anlernt und unterstützt

(X) spielt die Agentin Alice, die Peter bei seinem neuen Auftrag anlernt und unterstützt Teddy Sears (The Flash) spielt den Agenten Warren, der sich einer internen Untersuchung stellen muss

Schaut euch hier den Trailer zu The Night Agent Staffel 1 auf Englisch an:

The Night Agent - S01 Trailer (English) HD

Darüber hinaus sind bisher nur Basso und Luciane Buchanan (Die Reise nach Westen) als Rückkehrer aus Staffel 1 bekannt. Präzisere Informationen zur Story von Staffel 2 gibt es bisher nicht.



Wann erscheint The Night Agent Staffel 2 auf Netflix?

Wie The Night-Agent Star Gabriel Basso kürzlich verriet, wollte Netflix Anfang Januar mit dem Dreh der zweiten Staffel beginnen. Dementsprechend rechnen wir für Ende 2024 mit den neuen Folgen.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2024

Welche spannenden neuen Serien starten dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.? Wir stellen euch die 24 größten Serien-Highlights 2024 vor:

Was erwartet uns über neue Franchise-Kapitel von The Walking Dead, Marvel und Star Wars sowie die heiß erwarteten Netflix-Blockbuster Avatar und 3 Body Problem hinaus? Ob ihr nun Science-Fiction, Horror, Fantasy oder krachende Gladiatoren-Action mögt: 2024 hält für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.