Nach Barbie kommt die nächste Spielzeugverfilmung mit einem großen Netflix-Star in der Hauptrolle

Nach dem Mega-Hit Barbie will Hersteller Mattel ein weiteres Spielzeug-Franchise ins Kino bringen. Ein Netflix-Star spielt in Polly Pocket die Hauptrolle.

Puppen lösen auch heute noch Massentrends aus. Zumindest auf der Leinwand: Barbie spielte 2023 über eine Milliarde US-Dollar ein. Kein Wunder, dass Spielzeughersteller und Produzent Mattel auf Nachschub pocht – der jetzt noch wächst: Die Verfilmung des Franchises Polly Pocket hat einen großen Schritt Richtung Kinostart gemacht.

Nach Netflix-Star: Barbie-Nachfolger Polly Pocket verpflichtet Drehbuchautoren

Bei Polly Pocket handelt es sich um ein Spielzeuguniversum, das bereits seit 1989 existiert. Nach einer mehrjährigen Pause feierten die Puppen 2018 in den USA ein Comeback.

Wie Deadline schreibt, werden jetzt die beiden Autoren Jordan Weiss (Freakier Friday) und Dan Brier (Sweethearts) das Drehbuch verfassen. Zuvor sollte Lena Dunham sowohl das Buch wie auch die Regie übernehmen, verließ das Projekt aber 2024 wieder. Der Regiestuhl ist noch nicht offiziell neu besetzt.

Netflix-Abonnent:innen werden sich nach wie vor über die Besetzung von Lily Collins freuen. Der Emily in Paris-Star soll die Hauptrolle spielen. Weitere Details, etwa zur Story oder einem Starttermin, sind bisher noch nicht bekannt. Eine Veröffentlichung vor 2027 ist unwahrscheinlich.

Mattel produziert neben Polly Pocket noch mehrere weitere Kinofilme, etwa Masters of the Universe, der 2026 auf die Leinwand kommen soll. Das Projekt wird gemeinsam mit Reese Witherspoons Firma Hello Sunshine entwickelt.

