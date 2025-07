Nach Barbie wird riesige Fantasy-Spielzeugreihe verfilmt: Sie umfasst bereits tausende Figuren und zahlreiche Serien

Die nächste beliebte Spielzeugreihe bekommt einen Live-Action-Film: My Little Pony soll erstmals als Realfilm auf die große Kinoleinwand kommen.

Seit ihrem Launch im Jahr 1982 hat Hasbro unter der My Little Pony-Reihe zahlreiche Spielzeuge, Serien und Filme hervorgebracht. Jetzt sollen die kleinen, farbenfrohen Ponys die große Kinoleinwand erobern – und zwar erstmals in realer Gestalt. Denn ein Live-Action-Film wurde für das Franchise angekündigt.

My Little Pony-Realfilm kommt: Die Abenteuer der kleinen bunten Ponys erobern das Kino

Wie Variety berichtet, wird der My Litte Pony-Film in Produktion zwischen Amazon MGM Studios und Hasbro Entertainment entstehen. Details zur Handlung sind bisher nicht bekannt, ebenso hat der Fantasyfilm noch kein festes Kreativteam um sich versammelt.

Die Reihe hat im Jahr 1986 erstmals die TV-Bildschirme in den USA erreicht. Damals startete die Animationsserie Mein kleines Pony und erreichte zwei Staffeln. In den darauffolgenden Jahrzehnten folgten mehrere Spin-off-Serien und -Filme, darunter My Little Pony Tales, My Little Pony: Freundschaft ist Magie, My Little Pony: Eine neue Generation und My Little Pony: Mit Huf und Herz. Letztere wurde auf Netflix veröffentlicht und konnte dort ein brandneues Publikum für sich gewinnen.

Im Jahr 2017 erschien dazu der erste Animationsfilm der Reihe auf der großen Leinwand. In My Little Pony – Der Film sind im englischen Original unter anderem Zoe Saldaña, Emily Blunt und Liev Schreiber zu hören.

Während sich die frühen Spielzeuge und Produktionen eher an junge weibliche Konsument:innen richteten, wurde die Serie My Little Pony: Mit Huf und Herz ebenfalls von vielen jungen wie erwachsenen Männern angenommen, die sich selbst als "Bronies" bezeichneten und in ihrem Fandom konventionelle Geschlechterrollen herausforderten. Bis heute wurden mehrere hunderte Millionen Pony-Spielzeuge der beliebten Reihe verkauft.

Wann kommt der My Little Pony-Film ins Kino?

Da sich der Film noch in der frühen Entwicklungsphase befindet, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis wir mit dem Film rechnen dürfen. Wir gehen aktuell von einem Start nicht vor 2027 aus.