Nach Culpa Tuya verfilmt Amazon den ersten Teil einfach nochmal – mit einer großen Änderung

Seit wenigen Tagen ist die Culpables-Fortsetzung Culpa Tuya bei Amazon Prime Video gestartet. Schon jetzt stehen mindestens zwei weitere Filme fest, die das Franchise ausbauen.

Der erste Film hat Rekorde gebrochen. Teil 2 erobert seit wenigen Tagen die Film-Charts bei Amazon Prime Video: Die Verfilmung der Culpables-Bücher ist für den Streaming-Dienst bisher eine einzige Erfolgsgeschichte – und das mit nur zwei erschienen Filmen: Culpa Mia – Meine Schuld und Culpa Tuya – Deine Schuld.

Wie geht das Liebesdrama rund um Noah und Nick weiter? Nächstes Jahr feiert das große Finale, namentlich Culpa Nuestra – Unsere Schuld, bei Prime seine Premiere. Es ist jedoch nicht der einzige neue Film aus dem Franchise, der sich nach dem Start von Culpa Tuya ankündigt. Uns erwartet auch eine Neuverfilmung des Originals.

Noch vor dem Ende der Culpa-Saga: Amazons Neuverfilmung von Teil 1 verlagert die Geschichte nach London

Eineinhalb Jahre nach dem Start des ersten Teils steht bereits das Remake vor der Tür – und verändert ein wichtiges Detail: Beim Neustart der Culpa-Saga handelt es sich um eine englischsprachige Neuauflage, die die Handlung von Spanien nach Großbritannien verlagert. Der verrät auch der Titel: Culpa Mia – Meine Schuld: London.

Hier könnt ihr den Teaser zu Culpa Mia – Meine Schuld: London schauen:

Culpa Mia - Meine Schuld: London - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Im Gegensatz zu anderen Franchises, die auf Cinematic Universes mit durchgehender Kontinuität setzen, handelt es sich bei der London-Version tatsächlich um eine klassische Neuverfilmung des ursprünglich bei Wattpad erschienen Romans von Mercedes Ron. Kein Spin-off, kein Prequel, kein Sequel – einfach dieselbe Geschichte nochmal.

Im Mittelpunkt dieser Geschichte befindet sich Noah, die aus den USA stammt und mit ihrer Mutter Ella nach London zieht. Denn Ella hat sich in den wohlhabenden William verliebt und will mit ihm zusammen in der britischen Metropole leben. Dort lernt Noah Williams Sohn, Nick, kennen, der sich wenig aus Regeln macht.

Obwohl sie es anfangs nicht zulassen will, muss sie sich einstehen, dass sie mit jedem weiteren vergehenden Tag stärkere Gefühle für Nick entwickelt, der diese auch erwidert. Als wäre das nicht kompliziert genug, wird Noahs entfremdeter Vater aus dem Gefängnis entlassen und überwacht jeden Schritt und Tritt seiner Tochter.

Der Cast von Culpa Mia – Meine Schuld: London:

Inszeniert wurde der neue Film von dem Regie-Duo Dani Girdwood und Charlotte Fassler. Die englischsprachige Adaption des spanischen Originals zeichnet Melissa Osborne verantwortlich.

Wann startet Culpa Mia – Meine Schuld: London bei Amazon?

Die Dreharbeiten wurden bereits im Mai abgeschlossen. Im November kamen die ersten (bewegten) Bilder. Auch das Veröffentlichungsdatum steht längst fest. Culpa Mia – Meine Schuld: London startet am 13. Februar 2024 bei Amazon Prime Video. Damit erscheint die Neuverfilmung sogar vor dem Abschluss der Originalreihe. Das erlebt man selbst im schnelllebigen Streaming-Zeitalter selten.