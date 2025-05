Nach dem Andor-Ende sind sich Star Wars-Fans einig: "Eine der besten Serien aller Zeiten"

Mit dem Finale der 2. Staffel ist Andor an einem packenden wie niederschmetternden Endpunkt angekommen. Star Wars-Fans sind sich einig: Das ist das Beste, was es je bei Disney+ zu sehen gab.

Hat Andor die Punktlandung geschafft? Nach 24 Episoden ist die gefeierte Star Wars-Serie heute mit der Veröffentlichung des letzten Story-Arcs zu Ende gegangen. Viele Fans haben die neuen Episoden bereits gesehen und teilen ihre Gedanken zum Ausgang der Geschichte. Enttäuschung ist dabei so gut wie keine zu vernehmen.

Während Star Wars-Projekte im Zuge ihrer Veröffentlichung oft einige Diskussionen im Fandom hinsichtlich ihrer Qualität auslösen, herrscht bei Andor überwiegend Einigkeit: Tony Gilroy und sein Kreativteam haben eine herausragende Serie geschaffen, die die Messlatte für alle zukünftigen Ableger der Sternensaga nach oben setzt.

Andor Staffel 2 endet mit einem Paukenschlag: Star Wars-Fans extrem begeistert vom Abschluss der Serie

Nachfolgend findet ihr einige der Reaktionen, die Star Wars-Fans nach dem Andor-Finale auf X (ehemals Twitter) teilen. Besonders ein Satz fällt immer wieder:

Andor Staffel 2 ist einfach das Beste, was Disney+ je veröffentlicht hat.

Es gibt jedoch noch deutlich mehr zu erzählen:

[Die Serie] ist zeitgemäß, ergreifend, emotional dicht, vom Drehbuch bis zu den Sets brillant gemacht und voller großartiger Darbietungen. Sie macht sogar Rogue One besser und wertet Star Wars insgesamt auf. Bravo.

Andor ist nicht nur im Star Wars-Universum ein Überflieger, sondern kann sich mühelos auch mit den besten Serien aller Zeiten messen lassen:

Andor ist ... phänomenal, von Anfang bis Ende. Es ist ohne Zweifel nicht nur eines der großartigsten Star Wars-Projekte aller Zeiten, sondern auch eine der besten Fernsehserien überhaupt. Ich werde es sehr vermissen. Danke, Tony Gilroy.

Dieses Star Wars-Meisterwerk fesselt bis zur allerletzten Einstellung:

Ich kann mit Sicherheit sagen, dass Andor das Beste ist, was Star Wars je hervorgebracht hat. Ein Meisterwerk einer Serie, die die Grenzen dieses Universums auf aufregendste Weise erweitert hat. Nie zuvor war die Last der Rebellion so schwer und doch so hoffnungsvoll. Diese letzte Einstellung wird mir immer im Gedächtnis bleiben

Ein weiterer Fan schwärmt leidenschaftlich:

Ich habe die Serie Andor beendet und kann uneingeschränkt behaupten, dass sie nicht nur das Beste ist, was seit der Übernahme durch Disney aus Star Wars hervorgegangen ist, sondern auch eine der besten Serien aller Zeiten. Die Detailliertheit, mit der jede Handlung und jede Figur gestaltet ist, ist erstaunlich. Ein wahres Meisterwerk.

Die Liebeserklärungen nehmen gar kein Ende:

Andor beendet, perfekte Serie von Anfang bis Ende. Eine der besten Serien, die ich je gesehen habe, und mit Abstand der beste Star Wars-Content überhaupt. Ich bezweifle stark, dass wir jemals wieder etwas von diesem Kaliber sehen werden. Tony Gilroy und alle Beteiligten können unglaublich stolz sein.

Damit ist klar: Andor erhält die Höchstwertung! Fünf Sterne und ein Herz.

Leider ist längst klar, dass es eine 3. Staffel von Andor nicht geben wird. Dieses Star Wars-Juwel ist nun tatsächlich abgeschlossen. Serienschöpfer und Showrunner Tony Gilroy hat Cassian wieder an den Punkt geführt, an dem wir den Rebellen-Captain vor fast zehn Jahren kennengelernt haben. Das Gute ist: Wir können ab sofort beide Andor-Staffeln bingen und danach direkt mit Rogue One und Krieg der Sterne weitermachen.