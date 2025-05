Rhydonium in Andor Staffel 2 erklärt: Der gefährliche Star Wars-Treibstoff enthüllt Vorgeschichte von umstrittener Figur

Der aus Rogue One bekannte Saw Gerrera ist eine polarisierende Star Wars-Figur. In Andor Staffel 2 erfahren wir seine Vorgeschichte, die nicht ohne den tödlichen Treibstoff Rhydonium erzählt werden kann.

Saw Gerrera ist wieder da! Der von Forest Whitaker gespielte Partisan tauchte bereits in diversen Star Wars-Projekten auf und hatte seinen bisher prominentesten Auftritt in dem Kinofilm Rogue One. Auch in der dazugehörigen Spin-off-Serie Andor darf er nicht fehlen. Die erzählt nun auch seine düstere Vorgeschichte.

Achtung, es folgen Spoiler!

Saw Gerrera steht für den radikalen Flügel der Rebellen-Allianz, dessen Vorgehensweise sich durch Aggressivität und einen beunruhigenden Grad an Paranoia auszeichnet. Nach den jüngsten Folgen der 2. Staffel von Andor wird Star Wars-Fans in Verbindung mit Saw Gerrera vor allem ein Begriff beschäftigen: Rhydonium.

Was genau ist Rhydonium in Andor Staffel 2?

Bei Rhydnoium – kurz Rhydo – handelt es sich um einen Treibstoff, der auf den Planeten Abafar, Kijimi, Morak, Saracor und Tralgaria im Star Wars-Universum zu finden ist. Wir haben es hier mit einem hochexplosiven Gut zu tun, dessen Dämpfe extrem giftig sind. Wer zu viel davon einatmend, weilt nicht mehr lange unter den Lebenden.

Bekannt ist Rhydonium vor allem aus den Animationsserien The Clone Wars, The Bad Batch und Star Wars Rebels. Auch in The Mandalorian fand der Treibstoff Erwähnung. Andor bringt den Rhydo-Kanon mit Saw Gerreras Vorgeschichte in Verbindung und das Ergebnis ist zutiefst verstörend – inklusive Auswirkung auf Rogue One.

Was ist Saw Gerreras Beziehung zu Rhydonium?

In der 2. Staffel von Andor erfahren wir, dass Saw Gerrera vor langer Zeit auf seinem Heimatplaneten Onderon in einem Arbeitslager gefangen war, in dem es zu einem Rhydonium-Leak kam. Die gefährlichen Gase traten an die Luft und töteten fast alle Gefangenen. Nur Saw überlebte, indem er die Gase bereitwillig in sich aufnahm.

Jetzt nutzt er Rhydo als Droge, um sich im Kampf gegen das Imperium aufzuputschen, und geht eine äußerst abgründige Beziehung mit dem Treibstoff ein: Saw bezeichnet das Rhydo liebevoll als seine Schwester. Seine tatsächliche Schwester Steela starb in den Klonkriegen auf Onderon. "Revolution ist nichts für die Vernünftigen", so Saw.

Was macht das Rhydonium mit Saw Gerrera?

Der Rhydo-Konsum bleibt nicht ohne Folgen. Saws aggressives und paranoides Verhalten lässt sich genau darauf zurückführen. Die körperlichen und psychischen Schäden, die der Treibstoff bei ihm hinterlässt, sind nicht von der Hand zu weisen. Die Atemmaske und die mechanische Rüstung in Rogue One erhalten eine ganz andere Bedeutung.

Am Ende der 5. Folge der 2. Staffel von Andor sehen wir Saw, wie er große Mengen des Rhydoniums ohne Maske einatmet. Er ist komplett abhängig von der Treibstoffdroge. Zudem wird angedeutet, dass ihn seine Paranoia so weit getrieben hat, dass er zuvor einen seiner eigenen Männer als imperialen Spion deklariert und getötet hat.

Was hat das Rhydonium mit Rogue One zu tun?

In Rogue One findet Rhydonium selbst keine Erwähnung. Mit dem Wissen um Andor und das, was die Star Wars-Serie über Saw Gerreras Vorgeschichte erzählt, fällt das Profil des Partisanen nun deutlich schärfer aus. War bislang eher schwammig formuliert, warum er so misstrauisch und unberechenbar ist, kennen wir jetzt genau die Antwort darauf.

Wenn Saw Gerrera schon drei Jahre vor Rogue One dermaßen große Mengen Rhydo geschnüffelt hat, kann man sich vorstellen, wie es seinem Körper und Verstand zum Zeitpunkt der Auslöschung von Jedha geht. Aus einer grob skizzierten Nebenfigur ist dank Andor einer der unheimlichsten Star Wars-Charaktere geworden.

Mehr zu Andor Staffel 2:

Die 2. Staffel von Andor läuft seit dem 23. April 2025 bei Disney+ und umfasst insgesamt zwölf Episoden, die in Dreierblöcken veröffentlicht werden. Zwei dieser Blöcke sind schon online, die verbleibenden zwei folgen diesen und nächsten Mittwoch.