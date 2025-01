Nach der neusten The Rookie-Folge haben Fans Angst um eine Figur: "Ich kann spüren, dass ihm bald etwas zustößt"

In Staffel 7 soll er wieder wichtiger werden, nachdem The Rookie ihn in Staffel 6 vernachlässigt hat. Fans machen sich genau aus dem Grund Sorgen.

Bereits zwei Folgen von The Rookie Staffel 7 sind in Deutschland bei WOW zu streamen. Eine ziemlich spannende Figur hat die Serie in Staffel 6 fast komplett außer Acht gelassen, dabei ist sie schon seit vier Jahren dabei und hat eine interessante Komponente in die Polizeiserie mit eingebracht.

Die Rede ist von James Murray (Arjay Smith), den wir als Leiter eines Gemeindezentrums für People of Color kennenlernen. Er setzt sich stark für seine Community und Rechte von People of Color ein. Später in der Serie kennen wir ihn vor allem als Ehemann von Nyla Harper (Mekia Cox).

In der neuen Folge ist er plötzlich wieder wichtig und bei Fans läuten die Alarmglocken.

Das passiert in der neuen The Rookie-Folge mit James und Nyla

Die neuste Folge The Rookie ist die 2. Folge der 7. Staffel, The Watcher. Ihr könnt sie seit dem 17. Januar im Originalton bei WOW streamen. Nachdem er in Staffel 6 kaum eine Rolle gespielt hatte, wird James in dieser Episode wieder als Gegenperspektive zur Polizeiarbeit aufgebaut.

In The Watcher brodelt Nylas und James' ewiger Konflikt hoch: Können eine ambitionierte Polizistin und ein passionierter Aktivist gegen Korruption und Rassismus innerhalb der Polizei eine glückliche Beziehung führen?

In der betreffenden Folge versammelt James mehrere Dutzend Nachbar:innen bei sich zu Hause, um die nächsten Schritte gegen die Korruption im Los Angeles Police Department zu diskutieren. Als Nyla nach getaner Arbeit von ebendort nachhause kommt, fühlt sie sich von ihrem Ehemann überrumpelt. Der darauffolgende Streit endet mit der Frage, ob sie zu früh geheiratet hätten.

Deshalb sorgen sich The Rookie-Fans jetzt um James

Fans von The Rookie ist dieser Stimmungswechsel nicht entgangen. Wenn ein liebenswerter Charakter plötzlich verdächtig interessant wird, dann heißt das oft nichts Gutes. Das Celebrities- und Entertainment-Magazin Hello! listet einige besorgte Stimmen von Social Media-Plattformen auf: "Ich kann spüren, dass ihm bald etwas zustößt", lautet eine Meinung etwa.

Ein anderer Fan von The Rookie befürchtet noch Schlimmeres: "Ich schwöre, wenn sie James töten, bevor Nyla und James ihre Beziehung wieder hinbiegen, bin ich raus." Die Serien-Beziehung der beiden sympathischen Darsteller:innen liegt vielen am Herzen: "Die sollen Nyla und James in Ruhe lassen. Ich meine es ernst", schreibt ein weiterer Fan.

Bei der offiziellen Reddit-Diskussion zur Folge drücken The Rookie-Anhänger:innen ihren Unmut über den Konflikt aus: "Hat noch jemand das Gefühl, dass diese Harper-James-Scheidungssache sehr konstruiert wirkt und es gar keinen Grund dafür gibt?" Auch dass James ein guter Einfluss sei und die Serie mehr von James zeigen soll, wird betont.

Nicht alle sehen rot. Mehrere Reddit-Mitglieder freuen sich auf die spannenden Diskussionen, die James und Nyla in dieser Staffel hoffentlich führen werden. Ihre unterschiedlichen Sichtweisen sind im Bestfall eine spannende Bereicherung für die Serie.

Alles weitere Wichtige zur neuen Season findet ihr in unserem Überblicksartikel zu The Rookie, Staffel 7.

The Rookie Staffel 7: Wann, wo und in welcher Sprache laufen die neuen Folgen?

Am 7. Januar 2025 startete die 7. Staffel von The Rookie in den USA bei ABC. Nur drei Tage später, am 10. Januar, kam die erste Folge schon nach Deutschland zu WOW *. Allerdings könnt ihr sie nur auf Englisch mit Untertiteln schauen. Wen das nicht stört, der kann ab sofort jeden Freitag eine neue Folge The Rookie genießen.

Ab dem 24. Januar gibt es die neuen Folgen dann auch wöchentlich in der deutschen Synchronfassung bei Sky One und anschließend bei WOW.

