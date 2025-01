"Es ist eine Schande": The Rookie-Fans vermissen in Staffel 7 ihren Liebling nach seinem Schock-Ausstieg

The Rookie verliert zwischen Staffel 6 und Staffel 7 einen beliebten Charakter und Fans vermissen ihn bereits in der ersten Folge, in der er fehlt. Es gibt aber einen Lichtblick.

The Rookie ist eine dieser Serien, bei der wirklich jeder Charakter des großen Figurenensembles etwas Einzigartiges beizutragen hat. Einer davon war Schauspieler Tru Valentino, der Officer Aaron Thorson spielte – einen reichen und berühmten Streifenpolizisten. Valentino verließ die Serie jedoch zwischen Staffel 6 und 7 und musste kurzfristig rausgeschrieben werden.



Letzte Woche startete die 7. Staffel The Rookie und Fans vermissen ihn.

The Rookie-Fans loben die Neuzugänge, aber vermissen Aaron in Staffel 7

Auch wenn der Autorenstab von The Rookie einen passenden Weg fand, Aarons Abwesenheit zu erklären, hinterlässt er eine große Lücke. Die 7. Staffel The Rookie bringt daher gleich zwei neue Rookies, Miles Penn (Deric Augustine) und Seth Ridley (Patrick Keleher), ins Los Angeles Police Department. Damit hat der Auftakt von Staffel 7 schon beinahe mehr Figuren als Minuten, doch von Aarons Fehlen kann es nicht vollends ablenken.

In der offiziellen Reddit-Diskussion zur Folge betrauern Fans den Abgang: "Ich mag die Dynamik der drei neuen Rookies mit ihren drei Vorgesetzten. Erinnert sehr an Staffel 1. Ich bin aber nicht sicher, ob es das wert war, Aaron zu verlieren."

In Staffel 7 bekommen wir zusätzlich zum Celina-Nolan-Paring (Lisseth Chavez und Nathan Fillion) noch die Fan-Lieblinge Lucy (Melissa O'Neil) und Tim (Eric Winter) als Ausbilder:innen der beiden neuen Rookies präsentiert. Die Neuen könnten unterschiedlicher nicht sein und sorgen für viele Lacher in der Folge. Ein Fan merkt an: "Die beiden neuen Rookies sind herausragend. Es ist eine Schande, dass Aaron weg ist, aber ich hab große Hoffnungen für Staffel 7."

"Ich bin traurig, dass Aaron weg ist. Ich vermisse seine Dynamik mit Celina", schreibt ein weiterer Aaron-Fan. Wie es scheint, hat Celina auch weiterhin Kontakt mit Aaron, da die beiden schon länger privat befreundet waren. Sie ist es, die im 7. Staffelauftakt Nolan erklärt, wo Aaron abgeblieben ist.

Könnte Tru Valentino zu The Rookie zurückkehren?

Fans würden sich eine Rückkehr von Aaron Thorson zum Los Angeles Police Department wünschen und auch Tru Valentino selbst und die Serien-Verantwortlichen haben es nicht ausgeschlossen. Tru Valentino könnte in Zukunft einen Gastauftritt in The Rookie haben. Fans weisen bereits auf diese Möglichkeit hin: "Ich finde es eine nette Geste, dass sie Aaron nach North Hollywood versetzt haben, anstatt ihn einfach abzumurksen."

"Ich bin bloß erleichtert, dass sie ihn nicht umgebracht haben", merkt ein weiterer Fan bei Reddit an und ist damit nicht allein: "Ich hörte [von seiner Versetzung] und musste sofort erleichtert seufzen, und jetzt hoffe ich auf Gastauftritte in dieser Staffel, weil ich Aaron liebe." Bei Aaron hat The Rookie zumindest nicht den schrecklichen Fehler von Jackson Wests Tod wiederholt und lässt sich alle Möglichkeiten offen.

Nach Cameos für Aaron in Staffel 7 und darüber hinaus erkunden sich viele Kommentare und wir drücken die Daumen. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben. Alles weitere Wichtige findet ihr in unserem Überblicksartikel zu The Rookie, Staffel 7.

Am 24. Januar 2025 um 20.15 Uhr läuft die 1. Folge der 7. Staffel The Rookie erstmals auf Deutsch hierzulande bei Sky One. Danach ist die Episode bei WOW zu streamen. Bereits seit dem 10. Januar wird wöchentlich eine Folge bei WOW veröffentlicht, allerdings nur im englischen Originalton mit Untertiteln.