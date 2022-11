Nach einem der besten Actionfilme bei Netflix: Trailer für Knochenbrecher-Highlight, das noch diesen Dezember kommt

Der Macher einer der besten Netflix-Actionfilme der letzten fünf Jahre kehrt mit einem neuen Kracher zurück. Der Trailer zum Martial-Arts-Abenteuer hat es in sich.

Für Action-Fans war das Netflix-Jahr bisher eher enttäuschend. Adrenalin-Kicks wie Athena standen gegen Durchschnittskost wie The Gray Man. Aber noch im Dezember 2022 könnte ein Martial-Arts-Highlight das Ruder herumreißen. So verspricht es der neue Trailer zu The Big 4.

Schaut euch hier den neuen The Big 4-Trailer mit englischen Untertiteln an:

The Big 4 - Trailer (English Subs) HD

The Big 4-Macher hat Netflix schon einen der besten Action-Kracher 2018 geschenkt

Dort treffen beide Seiten des Gesetzes in aberwitziger Art aufeinander. Als eine tugendhafte Polizistin den Mörder ihres Vaters sucht, trifft sie unverhofft auf dessen Zöglinge: Vier Elite-Killer, die er im Geheimen ausgebildet hat. Gemeinsam begeben sie sich auf den Pfad von Vergeltung und Gerechtigkeit.

Die aberwitzigen Martial-Arts-Choreographien mögen manchen Fans bekannt vorkommen. The Big 4 stammt nämlich von keinem Geringeren als Timo Tjahjanto, der schon 2018 der Action-Community auf Netflix mit The Night Comes for Us ein Geschenk machte. In der Zwischenzeit scheint er mit Blick auf den Trailer manch ultrabrutale Passage gegen knallbunten Humor getauscht zu haben.

Wann kommt das Action-Highlight The Big 4 zu Netflix?

Ob das der Wahrheit entspricht, werden Fans schon bald herausfinden. The Big 4 erscheint am 15. Dezember 2022 bei Netflix. Der Film hat eine stolze Laufzeit von 141 Minuten.

