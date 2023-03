Nach Fantasy-Flop, der alles falsch gemacht: Neuer Hellboy-Film findet Hauptdarsteller

Ein neuer Hellboy-Versuch läuft. Jetzt steht auch Darsteller fest, der auf Stranger Things-Star David Harbour folgt. Erfahrt außerdem, worum es in dem Fantasy-Horror geht.

Vor ein paar Jahren noch hätte diese Meldung für Begeisterungsstürme unter Genre-Fans gesorgt. Aber diese Zeiten sind vorbei. Die Ankündigung des neuen Hellboy-Films vor einigen Tagen sorgte eher für Skepsis. Zu viel ist in dem Franchise schiefgelaufen. Ändert sich die Stimmung um den neuen Hellboy mit der Besetzung der Hauptrolle?

Ein Unbekannter: Das ist der neue Hellboy-Darsteller Jack Kesy

Jack Kesy setzt sich dem Hollywood Reporter zufolge Hörner auf und steigt in einen Muscle-Suit. Allzu viel Profil bringt der Darsteller nicht mit. Ihr kennt ihn vielleicht aus kleineren Rollen in Deadpool 2, 12 Strong oder Death Wish.

Kesy tritt in die Fußstapfen von Stranger Things-Star David Harbour, der in der unbeliebten letzten Verfilmung der Kult-Comics die Hauptrolle spielte: Hellboy - Call of Darkness



Warum das Hellboy-Franchise viel gutzumachen hat

Hellboy - Call of Darkness versuchte 2019 erfolglos, den Esprit der ersten beiden Verfilmungen von Guillermo del Toro reproduzieren. Das grundsätzliche Problem: Die Fans wollten keinen Reboot, sie wollten eine Fortsetzung der Original-Reihe mit Ron Perlman in der Hauptrolle.

Call of Darkness übersah zudem, dass es den Fans nicht nur um praktische Effekte und Gewalt ging. So erhielt der Film zwar die gewünschte FSK 16-Freigabe, nutzte sie aber geistlos. Was natürlich daran lag, dass die wichtigsten kreativen Persönlichkeiten, die den einzigartigen Stil geprägt hatten, nicht mehr an Bord waren. Die neue Crew hatte den Erwartungen nichts Gehaltvolles entgegenzusetzen.



Worum geht es im neuen Hellboy und wann kommt er ins Kino?

Der neue Film heißt mit vollem Titel Hellboy: The Crooked Man. Brian Taylor führt Regie und setzt eine durchaus interessante Geschichte um. The Crooked Man spielt in den 1950er Jahren in der amerikanischen Gebirgskette Appalachen. Hellboy und ein junger Agent des BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) müssen ein Dorf beschützen, das von Hexen heimgesucht wird. Angeführt werden die Hexen von einem Teufel namens Crooked Man. Wann Hellyboy: The Crooked Man in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt.

