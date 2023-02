Nach Fantasy-Flop, der alles falsch gemacht und ein Universum zerstört hat: Neuer Hellboy-Film von spannendem Regisseur in Arbeit

Der letzte Hellboy-Film hat das Fantasy-Franchise in den Abgrund gestürzt. Jetzt wird an einem Reboot gearbeitet. Ein bekannter Regisseur ist schon gefunden.

Das Hellboy-Franchise ist eigentlich verbrannte Erde. Regie-Genie Guillermo del Toro baute mit Hellboy und Hellboy II - Die goldene Armee ein geliebtes Franchise auf, das mit Hellboy - Call of Darkness in der Tonne landete. Das Reboot gab sich alle Mühe, sämtliche Wünsche der Fans zu umschiffen und riss das ganze Universum mit sich in den Abgrund. Drei Jahre später wird jetzt an einem erneuten Reboot gearbeitet.

DC-Regisseur soll Fantasy-Franchise mit neuem Hellboy zurückbringen

Das berichtet DiscussingFilm . Demzufolge soll der neue Film von Brian Taylor übernommen werden. Dem Regisseur sind Comic-Umsetzungen nicht fremd. Unter anderem schrieb er am Drehbuch der DC-Adaption Jonah Hex mit, führte Co-Regie bei Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance und ist gemeinsam mit Mark Neveldine für die Crank-Filme bekannt.

Laut einer Quelle von DiscussingFilm wird der Film den Titel Hellboy: The Crooked Man tragen. Ob er auf der gleichnamigen Comic-Reihe basiert, ist nicht bekannt. Dort versucht Hellboy in den Appalachen der 1950er Jahre, einen Mann von einem grausamen Dämon zu befreien.

Wann kommt der neue Hellboy nach Deutschland?

Ein Kino- oder Streaming-Start ist bisher nicht bekannt, die Dreharbeiten sollen allerdings bereits im April beginnen. Demnach könnten wir uns eine Veröffentlichung Ende 2024 vorstellen. Nach dem kolossalen Flop des letzten Hellboy ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass das Reboot statt im Kino bei einem großen Streaming-Anbieter erscheint.

