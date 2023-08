Nach fast 3 Jahren Pause geht eine der besten Netflix-Fantasy-Serien weiter, aber beim Schauen gibt es einen wichtigen Hinweis zu beachten

Vor drei Jahren startete bei Netflix eine wilde Mischung aus Fantasy, Mystery und Action. Nun hat die Veröffentlichung der 2. Staffel begonnen.

Unheimliche Gegner? Falls ihr vor drei Jahren einen großen Bogen um diese Serie bei Netflix gemacht hat, sei es euch nicht verübelt. Der Titel klingt alles andere als aufregend. Dahinter versteckt sich tatsächlich aber ein abgefahrener Genre-Mix, die einen Blick wert ist. Von Fantasy über Mystery bis hin zu Action wird hier alles geboten.

Jetzt kehrt die südkoreanische Produktion mit neuen Folgen zurück – der ideale Moment, um in die Geschichte einzusteigen. Unheimliche Gegner erzählt von einer Gruppe junger Menschen, die tagsüber in einem Nudelrestaurant arbeiten, das extrem gut läuft. Ihre eigentliche Passion leben sie jedoch erst in der Nacht aus.

Fantasy-Action-Rückkehr bei Netflix: In Unheimliche Gegner Staffel 2 werden wieder Dämonen gejagt

Bei den vier ungleichen Hauptfiguren von Unheimliche Gegner handelt es sich um Dämonenjäger:innen. Mo-tak (Joon-sang Yoo), Ha-na (Se-Jeong Kim), Mae-ok (Hye-ran Yeom) und So Mun (Byeong-gyu Jo), das neuste Mitglied in der Runde, sorgen dafür, dass finstere Mächte und böse Geister die Erde nicht ins Chaos stürzen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Unheimliche Gegner Staffel 2 schauen:

The Uncanny Counter - S02 Trailer (English Subs) HD

Unheimliche Gegner gehört zwar nicht zu den populärsten Netflix-Serien, konnte im Lauf der vergangenen Jahre jedoch einige Fans gewinnen. Auf Moviepilot hat die Serie im Durchschnitt 7,7 von 10 Punkten erhalten. Bei der IMDb geben die Zuschauer:innen sogar 8,1 von 10 Punkten. Nun wird die Geschichte in der 2. Staffel weitererzählt.

Das müsst ihr bei der Netflix-Veröffentlichung von Unheimliche Gegner Staffel 2 beachten

Am 29. Juli 2023 debütierte die 2. Staffel von Unheimliche Gegner bei Netflix. Im Gegensatz zu vielen anderen Serien des Streaming-Diensts wurden nicht alle Folgen an einem Tag veröffentlicht. Das hat einen bestimmten Grund: Die Serie stammt von dem südkoreanischen Sender tvN, der die Episoden im Wochentakt zeigt. Insgesamt erwarten und 12 neue Kapitel (im Gegensatz zu den 16 Folgen der 1. Staffel).

