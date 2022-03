Nach Inventing Anna bei Netflix: Die nächste Hochstaplerin toppt alles, was Anna Sorokin verbrochen hat

Nach Netflix' True Crime-Serie Inventing Anna wollt ihr mehr? Es dauert nicht mehr lange, dann erscheint The Dropout. Vor diesem Betrugsfall würde sich sogar Anna Sorokin verneigen.

Geschichten über Hochstapler:innen bieten großartiges Potential für Filme und Serien. Das zeigten zuletzt die Netflix-Produktionen Inventing Anna und Der Tinder-Schwindler, die auf unfassbaren wahren Begebenheiten basieren oder sie dokumentarisch aufarbeiten.

Im Vergleich zu Elizabeth Holmes spielt die Inventing Anna-Betrügerin Anna Sorokin aber nur in der Kreisliga der Hochstaplerinnen. Die Hulu-Serie The Dropout zeichnet das komplexe Manöver nach, das Elizebeth Holmes aufgebaut hat, um an Investorengelder zu kommen. In der Hauptrolle: Amanda Seyfried. Hier könnt einen neuen englischen Teaser und den langen deutschen Trailer zu The Dropout sehen:

Nach Inventing Anna bei Netflix: Diese Hochstaplerinnen-Serie dürft ihr nicht verpassen

Die (kurze) wahre Geschichte von Elizabeth Holmes in The Dropout

Die Miniserie basiert auf dem gleichnamigen Podcast von Rebecca Jarvis über den Aufstieg und Fall von Elizabeth Holmes und ihrer Firma Theranos, ein Blutlabor-Unternehmen. Es entwickelte einen Blutschnelltester, der 240 Krankheiten nachweisen sollte. Er funktionierte jedoch nicht. Holmes soll das gewusst, aber verschwiegen haben. Bevor der Betrug aufflog, wurde Holmes privates Vermögen auf 4,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die US-Börsenaufsicht warf Holmes daraufhin groß angelegten Betrug vor.

Womöglich habt ihr zuletzt im Januar 2022 von dem Fall gehört: Damals wurde Holmes in 4 von 11 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das Strafmaß wird im Herbst dieses Jahres verkündet.



Komplette Handlung und Informationen zu The Dropout

Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) ist eine ehrgeizige und optimistische junge Frau, die in Standford studiert. Doch im Jahr 2003 bricht sie ihr Studium ab, um ein vielversprechendes Startup zu gründen, welches fortschrittliche Bluttests entwickeln soll. Ihr Unternehmen hört auf den Namen Real-Time Cures und wird später in Theranos umbenannt.

Zuerst nutzt Elizabeth das Geld, das ihre Eltern für ihre Ausbildung gespart haben, um damit ihre Firma zu gründen. Die Reserven sind schnell erschöpft und Elizabeth braucht dringend Investoren. Und versucht sie mit ihrer neuartigen Technologie im Silicon Valley Investoren für ihre Firma zu gewinnen.

Theranos expandiert bald schon in rasender Geschwindigkeit. Nur leider kann die Entwicklung von Elizabeths Technologie mit diesem Tempo nicht Schritt halten. Darüberhinaus werden die Vorstandsmitglieder von Theranos zunehmend misstrauischer, denn Elizabeth scheint eindeutig etwas vor ihnen geheim zu halten.

The Dropout erscheint am 20. April 2022 mit allen 8 Folgen bei Disney+ in Deutschland.



