Nach Mega-Flop: Netflix' neue Antwort auf Marvels Avengers sieht enttäuschend aus

Netflix bringt eine neue Superheldenserie in Stellung und versucht damit, Marvel und Co. Konkurrenz zu machen. Der erste Trailer zu The Imperfects sieht allerdings nicht sehr vielversprechend aus.

Es ist kein Geheimnis, dass Netflix versucht, eine neue große Superheldenserie in Stellung zu bringen. Spätestens seit dem Abgang von Daredevil, Jessica Jones und Co. braucht der Streaming-Dienst ein namhaftes Projekt, um Marvel Konkurrenz machen. Nach dem Mega-Flop Jupiter's Legacy folgt jetzt The Imperfects. Im Mittelpunkt der Geschichte befinden sich drei Figuren, die durch illegale Experimente in Monster verwandelt werden. Tilda Webber (Morgan Taylor Campbell), Abbi Singh (Rhianna Jagpal) und Juan Ruiz (Iñaki Godoy) müssen feststellen, dass sie übernatürliche Fähigkeiten haben – und machen nun Jagd auf die Verantwortlichen. Marvel-Konkurrenz bei Netflix: Trailer zu The Imperfects The Imperfects - S01 Teaser Trailer (English) HD Nachdem Jupiter's Legacy ein großes Superheldenepos sein wollte, fällt The Imperfects eine ganz Spur kleiner aus. Als Coming-of-Rage-Geschichte wird das Projekt im Trailer umschrieben. Beim Trailer kommen Superheldenfilme wie Chronicle und die Serie Misfits in Erinnerung. Richtig überzeugend sieht das alles aber nicht aus. Wann startet The Imperfects bei Netflix? Das konkrete Startdatum für The Imperfects bei Netflix steht noch nicht fest. Wir gehen aber davon aus, dass die 1. Staffel noch dieses Jahr ihre Premiere feiern wird.