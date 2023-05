Nach Neonazi-Rolle und Netflix-Flop: King of Queens-Star Kevin James findet seine erste Action-Rolle seit 7 Jahren und diesmal klingt es ernst

Der King of Queens-Star Kevin James befindet sich derzeit in einer spannenden Karriere-Phase. Bald spielt er (mal wieder) einen Auftragskiller in einem Action-Film, aber irgendwas ist diesmal anders.

Die Khaki-Shorts aus King of Queens wird Kevin James in unseren Köpfen für immer tragen. Inzwischen hat sich der Comedy-Star aber ein bemerkenswert breites Rollenspektrum zugelegt. Zuletzt war er etwa in dem Horror-Film Becky als Neonazi zu sehen – und war kaum wiederzuerkennen. Mit der Netflix-Sitcom The Crew hatte er weniger Glück: Der Streaming-Dienst setzte die Serie nach einer Staffel ab.

Jetzt probiert James es wieder im Genre-Fach: Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat der Darsteller einen neuen Action-Film an Land gezogen.

Darum geht es in Kevin James' neuem Action-Film

Kevin James nächstes Projekt heißt Guns Up. Es handelt sich dem Bericht zufolge um eine Action-Komödie, in der der King of Queens-Star einen ehemaligen Polizisten und Familienvater spielt, der nachts als Auftragskiller für die Mafia arbeitet. Als ein Job schiefgeht, prallen die beiden Welten aufeinander. Kevin James' Figur hat nur eine Nacht Zeit, um seine Familie aus der Stadt zu schaffen. Edward Drake (Vampire Dinner - You Are What You Eat) schrieb das Drehbuch und führt Regie.

Wird Guns Up so witzig wie Der Kaufhaus-Cop?

Red Box Entertainment Kevin James als Neonazi in Becky

Besonders witzig klingt der Plot von Guns Up irgendwie gar nicht. Ob der Comedy-Anteil so groß sein wird wie in etwa der Der Kaufhaus Cop, ist fraglich. Kevin James nahm zuletzt einige Kilos ab und legte sich Muskeln zu. Mit dem härteren Glatzen-Look ließ er sich in einer ungewohnt harten Rolle als Neonazi-Verbrecher in Becky sehen.

Anders als in seinen bisherigen Action-Ausflügen könnte Kevin James sich also wirklich in die ernsten, körperlichen Anforderungen eines Acton-Films stellen. Das würde Guns Up deutlich abheben von Die wahren Memoiren eines internationalen Killers, der 2016 bei Netflix erschien. Und vom Action-Slapstick Der Kaufhaus-Cop sowieso.

Wann Guns Up erscheint, ist noch nicht sicher. Es existiert derzeit weder ein Drehstart, noch ein Kino-Termin.