Scarlet Rose Stallone spielt in Tulsa King mit: Daher kennt ihr die Tochter von Rambo-Star Sylvester Stallone

Sylvester Stallones grandiose neue Gangster-Serie Tulsa King zeigt nicht nur den Rambo-Star, sondern auch seine Tochter Scarlet Rose Stallone. Es ist aber längst nicht ihr einziger Auftritt.

Sylvester Stallones Tochter zeigt sich neben Rambo-Vater in Reality-Show

Tulsa King zaubert Sylvester Stallone -Fans gleich aus mehreren Gründen ein Lächeln aufs Gesicht. Zum einen zeigt sie den Rambo-Star endlich wieder in einer komplexeren, in seiner Filmografie einzigartigen Rolle. Zum anderen gibt es in der Serie viel zu entdecken, etwa dieAber wo könnt ihr sie noch sehen?

Scarlet Rose ist Stallones 20-jährige Tochter aus seiner dritten Ehe mit Model Jennifer Flavin. Sie gilt insbesondere dank ihrer vielen Follower als Social-Media-Persönlichkeit. Einen Einblick in ihr Leben zeigt sie Fans unter anderem über Instagram, wo gelegentlich auch ihren Vater ins Bild holt.

Darüber hinaus war Stallones Tochter vor ihrer Rolle als Barista Spencer in Tulsa King bereits in der Komödie Reach Me - Stop at Nothing... zu sehen. Das vielleicht größte Projekt von Scarlet Rose liegt aber in unmittelbarer Zukunft. Am 17. Mai 2023 soll die Reality-Serie The Family Stallone erscheinen, in der das alltägliche Leben der Star-Familie mit der Kamera begleitet wird.

Wann kommt Tulsa King Staffel 2 zu Paramount+?

Scarlet Rose Stallone könnte im Übrigen auch in der zweiten Staffel der Gangsterserie Tulsa King zurückkehren, deren Entwicklung bereits bestätigt wurde. Einen konkreten Starttermin gibt es nicht, sie soll aber 2024 erscheinen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

