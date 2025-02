Nach neuer Daredevil-Serie: Der härteste MCU-Held bekommt seinen eigenen Spezial-Film

Ein knallharter Marvel-Antiheld wird sich bereits in Daredevil: Born Again blicken lassen. Danach bekommt er sein eigenes Special.

Nur noch wenige Tage trennen uns von Daredevil: Born Again und dem Wiedersehen mit Charlie Cox als augenlichtlosem Anwalt und Marvel-Held Matt Murdock. Wenn es auf Disney+ so weit ist, wird sich auch Jon Bernthal in seiner Paraderolle als Frank Castle a.k.a. Punisher blicken lassen. Doch dabei belässt der hartgesottene Marvel-Antiheld es nicht.

Punisher-Star Jon Bernthal bekommt eigenes Marvel-Special

Der knallharte Punisher soll laut Entertainment Weekly einen eigenen Sonderfilm im Umfang von Werewolf by Night oder dem Guardians of the Galaxy Holiday Special erhalten. Marvel TV-Chef Brad Winterbaum bestätigt, dass Bernthal sogar höchstpersönlich das Drehbuch beisteuert, das er folgendermaßen kommentierte: "Es ist eine Story wie ein Shotgun-Schuss, hat aber auch all den Pathos und die Emotion, die man von einer Frank Castle-Story will."

Inszeniert wird dieses Shotgun-Drehbuch von Regisseur Reinaldo Marcus Green (We Own This City), der sich laut Comic Book Movie -Vermutung vielleicht schon während der Dreharbeiten zur 2. Staffel von Daredevil: Born Again an die Arbeit macht. Gegenüber der Filmseite sagte Jon Bernthal über das Punisher-Special:

Ich weiß, dass es absolut essentiell ist, dass wir es richtig machen und echte Integrität gegenüber dem Ausgangsmaterial und dem Kern von Frank [Castle] haben. Ich werde mein Bestes geben, um sicherzustellen, dass wir es richtig machen, wenn wir es tun.

Frank Castle ist ein ehemaliger Marine, der zum rachsüchtigen Punisher wird, nachdem seine Familie von Kriminellen ermordet wurde. Vor seinem anstehenden Auftritt auf Disney+ nannte die von Bernthal gespielte Inkarnation der Figur – ebenso wie Matt Murdock – Netflix sein Streaming-Zuhause. Zwei Staffeln lang war er dort der Star von Marvel's The Punisher , dessen Showrunner Dario Scardapane sich jetzt um die neue Daredevil-Serie von Disney+ kümmert.

Den neuen Daredevil-Auftakt konnten schon ein paar Leute sehen – und die waren begeistert.

Wann geht Daredevil: Born Again bei Disney+ online?

Am kommenden Montag, den 5. März 2025 um 3 Uhr nachts starten die ersten beiden Folgen von Daredevil: Born Again bei Disney+. Insgesamt wartet die 1. Staffel mit neun Episoden auf und eine 2. Season wurde schon längst für 2026 mitbestellt.