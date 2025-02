"Traumatisiert und überglücklich": Erste Reaktionen zu Daredevil Born Again sind begeistert über brutale Rückkehr

Die Wiedergeburt eines der beliebtesten Superhelden steht kurz bevor und die ersten Reaktionen zu Daredevil: Born Again sind sich einig über die Qualität der neuen Serie.

Fast genau zehn Jahre nach dem Start der ersten Staffel von Marvel's Daredevil bei Netflix meldet sich Charlie Cox als kämpferischer blinder Anwalt und maskierter Rächer bei Disney+ * zurück, um sich in New York erneut mit Kingpin Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) anzulegen. Jetzt sind die ersten Reaktionen auf die Rückkehr von Daredevil: Born Again da.

Die ersten Menschen durften Daredevil: Born Again sehen und sind aus dem Häuschen

Daredevil ist eine der beliebtesten Superhelden-Serien, doch nach drei Staffeln bei Netflix war Schluss. Vor einigen Jahren wechselte Netflix' Defenders-Serienuniversum dann zu Disney+ und eine Rückkehr von Anwalt Matt Murdcock wurde verkündet. Der erste brutale Trailer vor einigen Wochen versprach bereits, dass der Held im roten Anzug für das Wiedersehen nicht weichgespült worden war und nun durften erste Kritiker:innen schon den Auftakt sehen und haben viel Positives zu sagen.

Sean O'Connell von Cinemablend zeigte sich begeistert von den ersten zwei Folgen:

Heiliges Hell's Kitchen! Daredevil: Born Again beginnt mit einer langen, erschütternden Sequenz, die schreit: 'Das hier ist genauso brutal wie bei Netflix!' Danach folgt in den ersten zwei Episoden eine vielschichtige Geschichte über Polizisten, Selbstjustiz-Rächer und Schuld. [...] Ein GROSSARTIGER Start!

Auch Erik Davis von Fandango preist die Anfangsszene als "Kampf ohne Schnitte, mit einem wilden Ende, das der Serie einen unvergesslichen Start gibt". Liam Crowley von Screen Rant geht sogar noch weiter:

Daredevil: Born Again hat die beste erste Episode aller MCU-Serien bisher und es ist nicht mal ein knappes Rennen. Ich saß auf meiner Sitzkannte und es war immer wieder ein scharfes Einatmen im Saal zu hören. Charlie [Cox] und Vincent [D'Onofrio] sind noch genauso großartig wie zuvor. Und [das Regie-Duo] Benson und Moorhead bringt die nötige Würze.

Cinegeeks Rayan Akbar vergleich Born Again ebenfalls positiv mit der ersten Daredevil-Serie:

Daredevil: Born Again ist ein würdiger Nachfolger! Die Serie nagelt genau das fest, was im Original so gut funktioniert hat, während die Figuren auf schockierende Weise vorwärts bewegt werden. Der geerdete Tonfall und Schneid sind da und die Drehbücher so großartig wie zuvor. Die Action ist sogar noch größer und scharfkantiger. Ich bin traumatisiert, überglücklich und habe es geliebt!

Wer sich außerdem fragt, wie viel vom MCU (Marvel Cinematic Universe) im neuen Daredevil steckt, sollte POC Culture sein Ohr leihen:

Die perfekte Mischung von Alt und Neu. Die Serie kombiniert den Mut des Original mit dem Flair des MCU. Unglaubliche knochenbrecherische Action gemischt mit dem Fokus auf Charakter-Entwicklung machen Daredevil zu etwas Besonderem.

Lediglich "einige Spezialeffekte als Schwachstelle" werden von Brandon Davis (Phase Hero) als kleiner Abstrich aufgezeigt. Aber im Großen und Ganzen sind die Kritiker:innen sich einig, dass der neue Daredevil noch der alte ist: "Knallhart, rücksichtslos und unversöhnlich blutig", wie Gagliardi vom Movie Podcast es nennt, während Rachel Leishman (Mary Sue) es einfach liebt ihren "Teufel zurückzuhaben".

Wann startet Daredevil: Born Again bei Disney+?

Der Teufel von Hell's Kitchen kehrt schon nächste Woche zurück: Am 5. März 2025 um 3 Uhr nachts starten die ersten beiden Folgen von Daredevil: Born Again bei Disney+.

