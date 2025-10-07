Nach Nur noch ein einziges Mal: Die neue Colleen Hoover-Verfilmung All das Ungesagte zwischen uns bietet Romantik ohne Ballast

Wer im kalten Herbst auf der Suche nach Liebe ist, wird in der neuen Colleen Hoover-Verfilmung All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You gleich mehrfach fündig.

Nachdem romantische Stoffe im Kino im letzten Jahrzehnt eine Dürreperiode erlebt haben und sich eher im Streaming-Bereich abgespielten, befindet sich das Genre langsam wieder auf dem Vormarsch in die Lichtspielhäuser. Zu den größten US-Autorinnen von Liebesromanen zählt Colleen Hoover, von der aktuell mehrere Romane gleichzeitig verfilmt werden. Nach dem Auftakt ihres adaptierten Buches Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us im letzten Jahr folgt jetzt All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You und läuft ab dem 23. Oktober 2025 im Kino.

All das Ungesagte zwischen uns verschmilzt eine Tragödie mit Romantik

Morgan Grant (Allison Williams) ist früh Mutter geworden, was ihr Leben am Ende der Schulzeit in eine neue Richtung lenkte. Ihre mittlerweile jugendliche Tochter Clara (Mckenna Grace) wendet sich allerdings lieber an ihren Vater Chris (Scott Eastwood) und fragt ihre coole Tante Jenny (Willa Fitzgerald) bezüglich ihres Schwarms Miller (Mason Thames) um Rat.

Als Jenny 17 Jahre nach ihrer Schwester Morgan von ihrer alten Schulflamme Jonah (Dave Franco) schwanger wird und den kleinen Elijah zur Welt bringt, bleibt die eingespielte Familiendynamik gleich. Zumindest bis ein Unfall alles verändert und all das Ungesagte zwischen ihnen zum Vorschein bringt.

Schaut hier den Trailer zu All das Ungesagte zwischen uns:

All das Ungesagte zwischen uns: Regretting You - Trailer (Deutsch) HD

All das Ungesagte zwischen uns hält sich als Verfilmung nah an Colleen Hoovers Buchvorlage Regretting You. Fans des Romans werden also keine großen Überraschungen erleben, während alle anderen den emotionalen Enthüllungen auf eine wendungsreiche Reise folgen. Doch Das Schicksal ist ein mieser Verräter-Regisseur Josh Boone hat längst bewiesen, dass er es versteht, Tragik und Romantik berührend zusammenzufügen.

Regretting you bietet die Auswahl zwischen 3 Liebesgeschichten

Auf der Suche nach Liebesgeschichten kann man in All das Ungesagte zwischen uns gleich an mehreren Stellen fündig werden. Das ist ein cleverer Schachzug des Romantikdramas, da es so unterschiedliche (Vor)Lieben des Publikums anspricht:

1. Die jugendliche Lovestory zwischen Clara und ihrem Mitschüler Mason kommt als unkomplizierteste daher, wenn die zwei Teenager sich gegenseitig heimlich anhimmeln. Details wie gemeinsam versetzte Ortsschilder, um Pizza-Lieferungen zu ermöglichen, unterfüttern die erste große Liebe mit niedlichen Details.

mit niedlichen Details. 2. Dem Gegenüber stehen Morgans neu aufflammende alte Gefühle bezüglich Jonah. Aus ihnen hätte in Schulzeiten mehr werden können, wenn Morgan nicht von Chris schwanger geworden wäre. Ihre erwachsenen Probleme, die mit fertigen Familien einhergehen, bieten hier andere Hindernisse auf dem Weg zum Glück als bei der jüngeren Generation.

bezüglich Jonah. Aus ihnen hätte in Schulzeiten mehr werden können, wenn Morgan nicht von Chris schwanger geworden wäre. Ihre erwachsenen Probleme, die mit fertigen Familien einhergehen, bieten hier andere Hindernisse auf dem Weg zum Glück als bei der jüngeren Generation. 3. Zuletzt spielt außerdem die Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Morgan und Clara eine große Rolle. Sie leidet unter Geheimnissen, aber beleuchtet das Thema Liebe aus einer weiteren Perspektive, bei der schon mal Tracking-Apps zum Einsatz kommen können.

Beachtlich ist, dass grundsätzlich klischeebeladene Romantik-Themen wie Schulabschlussbälle, das "erste Mal", Affären und dramatische Verwandtschaftsenthüllungen in der Erzählung so nahtlos ineinandergreifen, dass beim Schauen gar keine Zeit bleibt, sich an potenziellen Stereotypen aufzuhängen.

Die hinreißende Sam Morelos (Summer of 69) schafft es als Claras beste Freundin Lexie darüber hinaus, mit trockenem Humor allzu kitschige Situationen schnell zu entschärfen. Nur die stets perfekt gestylten Stars hätten im Film gelegentlich etwas zerknautschter daherkommen dürfen, um den Einblick ins Innere der Figuren hinter der Hochglanzfassade zu erleichtern.

Dafür gibt Dave Franco (Die Unfassbaren) als zurückhaltender Lehrer mit Hornbrille und heimlichem Crush einen erstaunlich guten Nerd zum Verlieben ab, während Mason Thames sich (nach Drachenzähmen leicht gemacht) als selbstbewusster Schul-Romeo für erwachsenere Rollen empfiehlt.

All das Ungesagte zwischen uns liefert Romantik ohne Ballast

Die weltweiten Box Office -Einnahmen von Nur noch ein einziges Mal über 350 Millionen US-Dollar zeigen die Sehnsucht nach romantischen Filmen, die man auch hier als Grundvoraussetzung mitbringen sollte. Colleen Hoovers erste Kinoadaption wurde allerdings von dem Skandal mit Vorwürfen sexueller Belästigung zwischen Blake Lively und Justin Baldoni überschattet, was dem Film über häusliche Gewalt einen bitteren Beigeschmack verlieh.



Diesen Ballast bringt All das Ungesagte zwischen uns glücklicherweise nicht mit. Ohne die zweite Ebene einer gewalttätigen Beziehung erreicht der Film natürlich nicht die erzählerische Komplexität seines Vorgängers. Das bietet aber zugleich (was viele Liebesfilm-Fans sicherlich begrüßen werden) leichtere Romantikunterhaltung mit alltäglichen Problemen. Wenn ein Baby im Einkaufswagen von zwei Weinflaschen gerahmt wird, darf man hier zwischen Verlust und Gefühlschaos auch mal herzlich lachen.

Wer also auf der Suche nach etwas Liebe ins Kino geht, wird – entgegen dem Titel Regretting You – das Lichtspielhaus am Ende wahrscheinlich ohne Reue wieder verlassen und sich schon auf die nächstes Jahr angekündigten Colleen Hoover-Verfilmungen Verity und Für immer ein Teil von dir - Reminders of Him freuen.

All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You startet am 23. Oktober 2025 in den deutschen Kinos.

Podcast mit Romantik-Rückkehr: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr Unterhaltungs-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor, darunter auch Staffel 2 von des Romantik-Hits Nobody Wants This:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Oktober umfassen darüber hinaus das neueste Kapiteln aus Netflix’ Monster-Anthologie und Liam Hemsworths The Witcher-Einstand in Staffel 4. Außerdem das deutsche Euphoria, Harlan Coben-Nachschub sowie die Halloween-Horrorserie mit Es: Welcome to Derry.