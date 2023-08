Nach Schock-Absetzung: Netflix streut mit neuer Serie Salz in Fan-Wunden

Als die feministische Wrestling-Serie GLOW abgesetzt wurde, zeigten sich Fans entsetzt. Jetzt hat Netflix den Starttermin eines ähnlichen Titels verraten – und einen Trailer gibt es auch schon.

Netflix scheint mit dem Thema Wrestling doch noch nicht durch zu sein. Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, soll bereits am 13. September 2023 die neue Doku-Serie Wrestlers starten. Die Serie stehe für eine "mutige, kraftvolle und immersive Ergänzung" zum bisherigen Portfolio an ungekripteten Formaten, heißt es vonseiten der Produktionsfirma BBC Studios Los Angeles. Bei langjährigen Abonnent:innen von Netflix könnte die Ankündigung allerdings für Frustration sorgen.

Was bisher zur neuen Netflix-Serie Wrestlers bekannt ist

Früher war Ohio Valley Wrestling eine Institution. Die Sportstätte in Louisville, Kentucky, galt lange als Brutkasten für die WWE. Spätere Superstars wie Brock Lesnar, John Cena oder Dave Bautista starteten hier ihre Karrieren. Doch heute kämpft das Gym ums Überleben. Der Wrestler Al Snow hat von seinen Investor:innen einen Sommer Zeit bekommen, die finanzielle Situation von Ohio Valley Wrestling umzukehren. Die Netflix-Serie begleitet ihn dabei.

Insgesamt 7 Episoden wird Staffel 1 von Wrestlers haben und dabei mehrere Größen der Szene zu Wort kommen lassen. Kreativer Kopf ist Greg Whiteley, der für Netflix bereits die Serien Last Chance U und das gefeierte Cheerleading entwickelte.

Warum die Ankündigung Jahre nach einer besonders schmerzhaften Absetzung viele irritieren könnte

Der bisher populärste Vorstoß von Netflix ins Thema Wrestling dürfte GLOW gewesen sein. Die fiktive Serie folgte einer Gruppe von Hausfrauen in den 1980er Jahren, die sich zu einer Wrestling-Gruppe zusammenschließen und im Rahmen dessen Geschlechterrollen, gesellschaftliche Schieflagen und Konflikte untereinander verhandeln.

Seht hier den Trailer zum Netflix' Fan-Liebling GLOW:

Glow - S01 Trailer (Deutsch) HD

Glow war nicht nur bei Kritiker:innen beliebt, sondern hatte auch leidenschaftliche Fans. Umso härter traf dann die Absetzung nach drei Staffeln. Eigentlich war die Vierte bereits bestellt, doch Netflix zog 2020 offiziell den Stecker. Der Grund? Corona. Was im ersten Moment bei einer derart körperlichen Serie nachvollziehbar klingt, erntete bei Fans Wut und Unverständnis. Schließlich hätte man mit den Dreharbeiten auch einfach noch etwas warten können.



Dass nun drei Jahre später eine Wrestling-Serie beim Streaming-Riesen erscheint, die einen ganz anderen Fokus setzt, könnte alte Wunden aufreißen. Auch, weil sich Netflix seit längerem den Vorwurf gefallen lassen muss, frauenfokussierte Serien öfter abzusetzen als andere. Vielleicht inspiriert Wrestlers den Streamer aber auch zu einem GLOW-Revival.

Zumindest Hauptdarstellerin Alison Brie könnte nicht abgeneigt sein. Noch 2022 sagte die Schauspielerin im Interview mit der Website Decider , dass ihr kein anderer Moment in ihrer Karriere "so sehr das Herz gebrochen" habe wie die Absetzung der Wrestling-Serie.

