Nach Star Wars: Indiana Jones-Star Harrison Ford macht mit 79 Jahren überraschenden Karriere-Schritt

Nach 79 Jahren voller Auftritte in Star Wars und Indiana Jones entdeckt Harrison Ford neue Karriere-Ufer. Er wird Psychiater. Auf Apple TV+.

Wenn Harrison Ford nächsten Jahr die Indiana Jones 5-Premiere feiert, wird er 80 Jahre alt sein. Nicht zu spät, um in seiner Karriere völlig neue Wege einzuschlagen. Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird der Star Wars-Star jetzt nämlich in einer Serie mitspielen. In der Hauptbesetzung.

Harrison Ford bringt den Indiana Jones-Flair zu Apple TV+-Serie

Dabei wird es sich um die Rolle eines Psychiaters in der Comedy-Serie Shrinking handeln, der wegen Parkinson seinen Beruf aufgeben muss. Die Hauptrolle im Apple TV+-Format spielt Jason Segel als Therapeut, der seine Patienten plötzlich mit brutaler Ehrlichkeit konfrontiert.

Harrison Ford spielt damit zum ersten Mal in einer Serie als reguläres Cast-Mitglied mit. Selbst kleine Serien-Auftritte des Schauspielers sind selten: Abgesehen von Cameo-Auftritten in Years of Living Dangerously war er zuletzt 1993 in Die Abenteuer des jungen Indiana Jones zu sehen.

Wann können Star Wars-Fans Harrison Ford auf Apple TV+ sehen?

Wann Fans Ford hierzulande als Psychiater bewundern dürfen, ist noch nicht klar. Ein Starttermin auf Apple TV+ existiert noch nicht, wir rechnen nicht vor Ende 2023 mit der Veröffentlichung. Die Serie wird von den Ted Lasso-Machern Brett Goldstein und Bill Lawrence produziert.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

