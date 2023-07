Nach über 30 Jahren: Amazon bringt in wenigen Tagen Kult-Show zurück, bei der schon die Erinnerung Schmerzen verursacht

Macht euch bereit für Schmerzen ... jede Menge Schmerzen. Amazon Prime bringt die Kult-Show Takeshis Castle zurück. Jetzt wissen wir, wann die neuen Folgen bei dem Streaming-Dienst erscheinen.

Bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass Amazon Prime an einer Neuauflage der beliebten wie erfolgreichen Game-Show Takeshi's Castle arbeitet. 1986 feierte das japanische TV-Format seine Premiere. Danach sind zahlreiche internationale Ableger entstanden. Für die neueste Version kehrt niemand Geringeres als Takeshi Kitano zurück.

Wann startet die neue Takeshi's Castle-Serie bei Amazon Prime?

Wie Amazon Prime soeben via Pressemitteilung enthüllt hat, feiert die neue Takeshi's Castle-Serie bereits in wenigen Tagen ihre Premiere. Ab dem 4. August 2023 könnt ihr die neuen Folgen bei Amazon Prime schauen. Ausgestattet sind diese mit einem deutschen Voice-over, das jedes Ereignis der Show kommentiert.

Das Konzept bleibt unverändert: Einmal mehr folgen wir den tapferen Teilnehmenden bei einem geradezu unmöglichen Hindernisparcour, ehe es zum titelgebenden Schloss geht. Der Weg dorthin ist gepflastert von fliegenden Riesenpilzen und anderweitigen Kreaturen, die sich den einzelnen Kandidat:innen in den Weg stellen.

Nur wer es schafft, alle Herausforderungen zu bestehen, hat eine Chance auf den Gewinn. Der größte Reiz der Show ist es jedoch, den Teilnehmenden beim Scheitern zuzuschauen. Ein Scheitern, das meist mit großen Schmerzen verbunden ist. Wir sind gespannt, ob Takeshi's Castle auch 2023 noch mit der Popkultur resoniert.



