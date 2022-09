Nach Vikings: Neuer Travis Fimmel-Film hat jetzt einen deutschen Kinostart

Vikings-Fans verfolgen die Karriere von Ragnar-Darsteller Travis Fimmel auch nach dem Ende seiner großen Erfolgsserie noch aufmerksam. Jetzt dürfen wir uns auf einen neuen Kinostart mit dem Star freuen.

Die Rolle des Ragnar in Vikings bescherte dem australischen Schauspieler Travis Fimmel großen Ruhm. Danach wurde es eine Zeit lang still um den Star. Doch bald können wir ihn in Deutschland erstmals wieder (seit Warcraft: The Beginning im Jahr 2016) im Kino erleben. Denn er spielt im Krimi Delia's Gone mit, der nun einen Starttermin am 13. Oktober 2022 erhalten hat.

Vikings-Star Travis Fimmel mit zwielichtiger Rolle in Delia's Gone

Nach Vikings machte sich Travis Fimmel als Darsteller rar. Erst mit seinem Auftritt in der außergewöhnlichen Sci-Fi-Serie Raised by Wolves kehrte er 2020 ein Stück ins TV-Geschäft zurück und spielte schon ab 2019 in mehreren kleineren Filmen wie Die in a Gunfight mit, die es hierzulande aber allenfalls zu einem DVD-Start brachten. Das ändert sich nun, wenn Delia's Gone nächsten Monat ins Kino kommt.

Anders als Vikings: Schaut euch den Trailer zu Delia's Gone mit Travis Fimmel an

Delia's Gone - Trailer (English) HD

Als Thriller und Kriminaldrama taucht Delia's Gone von Robert Budreau (Born to be Blue) in ein düsteres Mysterium ein: Der nach einem Sturz in seiner Kindheit mental eingeschränkte Louis (Stephan James) wird für den Mord an seiner Schwester zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Doch hat er sein einziges Familienmitglied wirklich umgebracht oder steckt doch mehr dahinter? Ein Besuch des ominösen Unbekannten Stacker (Travis Fimmel) weckt Zweifel im verwirrten Louis und so begibt er sich nach dem Verbüßen seiner Strafe auf die Suche nach der Wahrheit.

Neben Travis Fimmel (wieder mit Vikings-Rauschebart) sind in weiteren Nebenrollen Stars wie Marisa Tomei (Spider-Man: Homecoming) und Paul Walter Hauser (I, Tonya) an Delia's Gone beteiligt.

Travis Fimmel geht nach Vikings auch im Serien-Bereich neue Wege

Jenseits der Kinoleinwand hat Travis Fimmel ebenfalls neue Serien-Projekte in der Mache: In den USA ist dieses Jahr bereits der brutale Western That Dirty Black Bag gestartet und die kurz bevorstehende düstere Krimi-Serie Black Snow zählt ebenfalls auf seine Präsenz. Wann beide Serien nach Deutschland kommen, ist noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass der Vikings-Star nun wieder häufiger in Film und TV bzw. Stream zu sehen ist.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Seid ihr Vikings- und Ragnar-Fans und werdet euch Travis Fimmel in Delia's Gone ansehen?