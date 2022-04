Brutaler Rache-Western mit Vikings-Star: Travis Fimmel nimmt im Trailer sein blutiges Handwerk wieder auf

Ein neuer Trailer zeigt Vikings Ragnar-Darsteller Travis Fimmel in seiner aktuellen blutigen Western-Serie That Dirty Black Bag, die den Star zurück in sein Element bringt.

Das Etikett des Ragnar Lothbrok wird Vikings-Star Travis Fimmel wohl noch eine Weile begleiten. Über die Rolle, die ihn berühmt machte, hinaus, zeigte er sich aber zuletzt auch in der hochwertigen Sci-Fi-Serie Raised by Wolves. Nun erweitert er sein schauspielerisches Repertoire in der Western-Serie That Dirty Black Bag, die dem Star jüngst einen eigenen Trailer spendierte.

Seht Vikings-Star Travis Fimmel hier im neuen Trailer zu That Dirty Black Bag

That Dirty Black Bag - Teaser Trailer Travis Fimmel (English) HD

Travis Fimmel neuste Serie That Dirty Black Bag hat etwas mit Vikings gemeinsam

Was die Western-Serie That Dirty Black Bag mit Vikings verbindet, ist das hohe Level der Gewalt, mit dem die Figuren ihrem Handwerk nachgehen. Denn in der titelgebenden "schmutzigen schwarzen Tasche" befinden sich menschliche Köpfe ohne die dazugehörigen Körper. Und auch sonst ist die Serie vom Sender AMC (der z.B. auch für The Walking Dead verantwortlich zeichnet) nicht zimperlich, was das Zeigen von Verletzungen und Brutalität angeht. Wer Travis Fimmel nach seinen Ragnar-Auftritten mit blutbespritztem Gesicht vermisst, könnte hier also einen würdigen Serien-Nachfolger finden.

Im Zentrum von That Dirty Black Bag steht Kopfgeldjäger Red Bill (Douglas Booth), der Besitzers des titelgebenden Sacks. In bester Spaghetti-Western-Manier jagt er diejenigen, die ein vergangenes Unrecht an ihm verübt haben. In Arthur McCoy (Dominic Cooper) findet er dabei einen nicht zu unterschätzenden Gegner. Vikings-Darsteller Travis Fimmel spielt hier eine Nebenrolle: Seine im Video als "Personenschützer" vorgestellte Figur Anderson soll in 5 der insgesamt 8 Folgen auftreten.

© AMC That Dirty Black Bag - die neue Travis Fimmel-Serie

Den langen Serien-Trailer, der euch mehr zur Handlung sowie dem Gewaltlevel von That Dirty Black Bag verrät, könnt ihr euch ganz oben ansehen. Auch in ihm ist Travis Fimmel kurz zu sehen.



Wann startet That Dirty Black Bag mit Vikings-Star Travis Fimmel?

Wer Travis Fimmels neusten Serien-Auftritt nach Vikings miterleben will, muss sich hierzulande noch etwas in Geduld üben: In den USA ist That Dirty Black Bag bereits Mitte März 2022 gestartet und wird wöchentlich ausgestrahlt. Doch einen konkreten Deutschland-Start gibt es aktuell noch nicht.

Verfolgt ihr Ragnar-Star Travis Fimmel nach Vikings und werdet euch auch That Dirty Black Bag ansehen?