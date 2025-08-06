Nach Vorwürfen gegen Percy Hynes White: So wurde Xavier aus Wednesday Staffel 2 rausgeschrieben

Percy Hynes White kehrt in Wednesday Staffel 2 nicht als Xavier Thorpe zurück. Den Hintergrund und wie die Netflix-Serie die Figur rausgeschrieben hat, erfahrt ihr hier.

In Staffel 1 von Wednesday war Percy Hynes White als künstlerisch begabter Schüler Xavier Thorpe an der Nevermore Academy zu sehen, der als Ex-Freund von Bianca Barcley (Joy Sunday) und mögliches Love Interest von Jenna Ortegas Figur auftrat. Noch vor dem Staffel 2-Start wurde bekanntgegeben, dass Percy Hynes White nicht als Xavier zu der Netflix-Serie zurückkehren würde. So geht die Serie mit seinem Fehlen um.

Xavier hat die Schule gewechselt: So geht Wednesday Staffel 2 mit Percy Hynes Whites Fehlen um

Direkt in der ersten Folge von Wednesday Staffel 2 erklärt der neue Schulleiter Barry Dort (Steve Buscemi) Wednesday und ihren Eltern, dass Xavier für das neue Schuljahr nicht an die Nevermore Academy zurückgekehrt ist. Nachdem er in Staffel 1 mehrerer Morde beschuldigt wurde, die schließlich jedoch Tylers Hyde (Hunter Doohan) zu verantworten hatte, haben ihn seine Eltern von der Schule genommen. Stattdessen besuche er nun die Reichenbach-Akademie in der Schweiz.

Xaviers Vater, Vincent Thorpe, habe darüber hinaus in der Vergangenheit das Gala-Spendenkomitee geleitet, das für die finanzielle Unterstützung der Nevermore Academy verantwortlich zeichnet. Der Platz sei nach Xaviers Abgang nun freigeworden und müsse dringend neu besetzt werden – weshalb Barry Dort Wednesdays Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones) hier mit ins Boot holt.

Deshalb fehlt Percy Hynes White in Wednesday Staffel 2

Die Gründe für Percy Hynes Whites fehlende Rückkehr zur 2. Staffel der Netflix-Serie wurden bis heute nicht offiziell bestätigt. Im Januar 2023 erhob eine anonyme Frau auf X (ehemals Twitter) jedoch Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen White. Demnach soll er Highschool-Partys veranstaltet haben, um dort mit betrunkenen Mädchen Sex zu haben. Darüber hinaus kursierte ein Video, auf dem er rassistische Aussagen tätigte. Das Video wurde mittlerweile gelöscht und White dementierte die weiteren Vorwürfe. Zu etwaigen Gerichtsverfahren kam es bisher nicht.

Jenna Ortega äußerte sich im Nachgang der 1. Staffel von Wednesday zu dem darin gezeigten Liebesdreieck zwischen Wednesday, Xavier und Tyler. Dieses habe ihrer Meinung nach keinen Sinn ergeben, weshalb sich die Handlung in Staffel 2 auf weniger Liebesdrama für Wednesday und mehr auf Horror und Action konzentrieren wolle. Auch Enid-Darstellerin Emma Myers verriet im Vorfeld von Staffel 2, dass Xaviers Abwesenheit "einfach Sinn" ergebe.

Die ersten vier Folgen von Wednesday Staffel 2 streamen seit dem 6. August 2025 auf Netflix. Noch mehr zur großen Serien-Rückkehr könnt ihr in unserem Podcast hören:

Podcast zu Netflix’ Wednesday-Rückkehr in Staffel 2

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben, den Netflix am 3. September 2025 zeigt.

