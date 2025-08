Das Warten auf Wednesday Staffel 2 hat sich gelohnt: So gut beginnt die Fortsetzung der Netflix-Erfolgsserie

Nach einer fast dreijährigen Wartezeit kehrt Jenna Ortega als Wednesday Addams auf die Bildschirme zurück. Doch hat sich das lange Warten auf Staffel 2 des Netflix-Hits gelohnt?

Die 1. Staffel von Wednesday wurde Ende 2022 für Netflix zum Mega-Erfolg und zog ein riesiges Publikum vor die Bildschirme. Mit 252 Millionen Views und 1,7 Milliarden geschauten Stunden steht der Fantasy-Horror-Hit mit Jenna Ortega bis heute auf dem ersten Platz der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien aller Zeiten.

Über zweieinhalb Jahre später gibt es endlich Nachschub im Streaming-Abo und Jenna Ortega kehrt für eine 2. Staffel als Addams Family-Kultfigur an die Nevermore Academy zurück. Und die neuen Folgen können sich sehen lassen. Denn Wednesday gelingt es, das beste der Netflix-Serie zurückzubringen – und noch mehr.

Wednesday kehrt an die Nevermore Academy zurück: Neue Gesichter, Mysterien und Morde in Staffel 2

Ein neues Schuljahr steht für Wednesday an der Nevermore Academy bevor und so kehrt sie das erste Mal in ihrem Leben freiwillig an eine Schule zurück. Nach ihrem Sieg über Joseph Crackstone am Ende von Staffel 1 wird sie dort nicht nur vom neuen Rektor (Steve Buscemi) als Heldin gefeiert und zieht sogar unfreiwillig einen Fanclub hinter sich her. Schulleiter Barry Dort will nun das Außenseitertum in Nevermore wieder gänzlich aufleben lassen, wofür er eine Spendengala plant, in der auch Wednesdays Eltern Morticia (Catherine Zeta-Jones) und Gomez (Luis Guzmán) mitmischen sollen.

Seht hier den Trailer zu Wednesday Staffel 2 Teil 1:

Wednesday - S02 Trailer (Deutsch) HD

Doch schon bald tun sich ganz andere Probleme auf, denn Wednesday wird von einer Zukunftsvision um den Emma Myers ) heimgesucht. Könnte ihr unbekannter Stalker etwas damit zu tun haben, der Wednesday unentwegt mit neuen Nachrichten bedroht? Oder steckt dahinter der mysteriöse einäugige Rabe, der sich urplötzlich an jedem neuen Tatort wiederfindet? Die Spuren führen sie unter anderem in die Willow Hill Psychiatrie und die Vergangenheit der Addams Family ...

Nach dem Mega-Erfolg und der langen Wartezeit sind die Erwartungen an Wednesday Staffel 2 nahezu bis ins Unermessliche gewachsen und wurden über die Jahre von zahlreichen Aussagen und Versprechungen von Jenna Ortega und den Machern um Miles Millar und Al Gough befeuert. Unter anderem wurde weniger Liebesdrama, mehr Horror, mehr Action, mehr Addams Family und mehr praktisches Effektspektakel für die neuen Folgen angekündigt.

Der erste Teil von Staffel 2 hält hier auf jeden Fall Wort und hat alleine schon auf visueller Ebene zwei ordentliche Schippen draufgelegt: Die Nevermore Academy wirkt am irländischen Set samt gotischer Bauten größer und plastischer, die Kostüme ausgefallener und elaborierter und die neuen Monster sehen nicht mehr ganz so sehr nach CGI-Trickkiste aus, sondern erinnern mehr an Tim Burtons frühere, handgemachte Werke. Das macht schon ordentlich Lust beim Schauen, auch wenn die visuelle Ebene allein natürlich nicht gleich eine gelungene Fortsetzung ausmacht.

Wednesday Staffel 2 punktet mit visuellen Verbesserungen und einer neuen morbid-spannenden Fantasy-Horror-Story

Zum Glück hat sich Staffel 2 auch auf Story- und Figurenebene gleich mehrere treffsichere Kniffe überlegt. Zum einen sorgt mehr Addams Family-Screentime samt Nevermore-Frischling Pugsley (Isaac Ordonez) und Neuzugang Großmutter Hester Frump (Joanna Lumley) für zahlreiche witzige Szenen, die sich glücklicherweise auch nicht erzwungen anfühlen. Der neue Schulleiter Barry Dort und Wednesdays Super-Fan Agnes DeMille (Evie Templeton) sind weitere gelungene Ergänzungen, die gleichzeitig so überambitioniert wie zwielichtig daherkommen.

Dazu führt die Staffel vielfältigeein, führt Wednesday auf falsche Fährten und verstrickt diese so gekonnt wie gezielt undurchsichtig miteinander. Einer der großen neuen Hauptschauplätze ist das Willow Hill Krankenhaus, wo Tyler ( Hunter Doohan ) als Monster Hyde und Staffel 1-Bösewicht in Ketten liegt und gleich mehrere Hinweise vereint. Hier verlieren sich die neuen Folgen zuweilen etwas im Chaos, denn nicht jede Spur wirkt gleich glaubhaft und einige der neuen Figuren drohen dadurch etwas unterzugehen.

Dieser erste Teil hat jedoch erstmal nur vier der angekündigten acht Folgen präsentiert und es darf eindeutig gehofft werden, dass einige der jetzt nahezu wahllos wirkenden Handlungselemente in Teil 2 noch zu einem stimmigen Abschluss gebracht werden. Denn zahlreiche Stränge wurden alleine schon in diesen vier Folgen zu einem mitreißenden Gesamtpaket geschnürt.

So ist Wednesday Staffel 2 bisher eine gelungene Fortsetzung, die nichts an Witz, Spannung und morbidem Fantasy-Horror verloren und auf visueller Ebene sogar noch mehr zu bieten hat als der Vorgänger. Fans sollten also unbedingt wieder einschalten.

Grundlage für diesen Serien-Check waren die ersten vier Folgen von Wednesday Staffel 2. Diese stehen seit dem 6. August 2025 bei Netflix im Streaming-Abo bereit.