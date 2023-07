Nacktbild unterbricht Super Mario-Vorstellung – jetzt ermittelt die Polizei

Super Mario Bros. ist der erfolgreichste Blockbuster des Jahres. Bei einer Vorstellung des Kinderfilms kam es zu einer bizarren Unterbrechung – durch ein Nacktbild.

War es ein dummer Streich? Hielt sich etwa Tyler Durden aus Fight Club in Londonderry, Nordirland auf? Bei einer Vorstellung der Videospiel-Verfilmung Der Super Mario Bros. kam es kürzlich zu einer seltsamen Störung. Für wenige Sekunden wurde das Abenteuer von Peach, Mario und Toad durch ein "anstößiges Bild" unterbrochen, wie unter anderem BBC berichtet.

Super Mario-Publikum von unpassendem Bild überrascht: Was genau ist passiert?

Super Mario läuft seit April auch in den deutschen Kinos und ist hier ab 6 Jahren freigegeben. Bei der betreffenden Vorstellung in Nordirland handelte es sich zudem um eine außerordentliche Sommer-Veranstaltung, die sich ausschließlich an Grundschulkinder richtete. Etwa in der Mitte des Films sei plötzlich das "anstößige" Bild einer "teilweise unbekleideten Frau" auf der Leinwand aufgetaucht. Nach einigen Sekunden sei es entfernt worden.



Die Eltern der Kinder wurden daraufhin von dem Kino informiert. Zudem nahm die Polizei Ermittlungen rund um den kuriosen Vorfall auf.

Kino entschuldigt sich für Nacktbild während Super Mario-Vorstellung

Das verantwortliche Kino hatte noch am selben Tag ein Statement veröffentlicht. "Wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen Betroffenen", heißt es. Die Rede ist von einer "unglücklichen, aber ernsten Störung". Das Kino arbeitet nun zusammen mit den Behörden die Angelegenheit auf. Wer hinter dem vermeintlichen Streich steckt, ist aber auch wenige Tage später nicht bekannt.

Worum geht es in Super Mario?

Eigentlich ist Mario (im Original gesprochen von Christ Pratt) nur ein Klempner aus Brooklyn. Doch durch einen verrückte Verkettung von Umständen, findet er sich plötzlich mit der Prinzessin Peach und einem sprechenden Pilz namens Toad auf einer Reise wieder, die ihn durch das Königreich der Pilze führt. Gemeinsam versuchen die drei, Marios Bruder Luigi zu finden und die Welt vor dem rücksichtslosen feuerspeienden Bowser retten.

